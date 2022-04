En español de Costa Rica

Djiambory López es un joven costarricense que vive en EUA y que trabaja como tramoyista de producciones teatrales. El director de un teatro lo busca y tienen este diálogo:

Mr. Strudelstein

-Hey, Djiambory, vos vengo aquí hablar. Como sabes, yo Spanish poquito pero tu de Costo Rico ¿no?

Djiambory

-Yeah, Mr. Strudelstein.

Mr. Strudelstein

-Perfecta. Yo se que habla Spanish de otro manera en todos países de Latin America. Y yo quiera que obra mía de teatro presente en Costo Rico. Pero es clásico, de siglo 18. Y yo quiero que todos entienda. ¿You know? Porque teatro mío popular, for the people, ¿you know? Para el pueblo, el o las gente global.

Djiambory

-Yes sir.

Mr. Strudelstein

-OK, entonces yo contrata vos para decir a mi que texto de obra es OK for people of Costo Rico ¿yeah? Aquí tengo. Toma.

Djiambory coge el texto, es de media página, una muestra:

“Concejal 1

-¡Diablos, qué infortunio! Tenemos que enderezar este entuerto. Entonces usted, distinguido colega, pídale a su amada que intervenga la correspondencia del superior. ¿Todavía es la amanuense de ese hidalgo no?

Concejal 2

-¿Del Inspector de la Provincia?

Concejal 1

-Sí, sí. Entonces présteme atención: Puesto que el comisionista clandestino de la aduana ha traicionado nuestro pacto ahora tenemos que erradicarlo radicalmente, pero solo la doncellita, nuestra amiga, del lupanar en el que el comisionista presta sus servicios puede ayudarnos para censar sus movimientos.

Concejal 2

-Muy bien. Entonces ¿qué, procedo a endulzarle la vida con algún emolumento?

Concejal 1

-Desde luego. Y que no se percate el truhán de su proxeneta porque entonces también habríamos de enviarlo a un viaje sin retorno. Yo por ahora ni tus ni mus y parto por unas semanas a las haciendas del holandés.

Concejal 2

-No es por frustrar su ilusión, colega, pero el señor van der Foken ya ha abandonado esta tierra y estará en la gloria de los cielos.

Concejal 1

-¿Ciertamente? ¡Vaya fatalidad! Bueno, apelo nuevamente a los favores de Carmencita con la esperanza de que me crea y se compadezca de mí una vez más…aunque ¡malaya! lo angustiante es que sería ya la quinta vez… “

-Djiambory

Pues, ni lo dude, esto no lo entiende nadie del pueblo, the people, así como está. Y es que Costa Rica ya no es clásica ni nada de eso. Ahora somos 5K y 5G…

Mr. Strudelstein

-¡Oh, wow, mejor que en Estadas Unidas…

Djiambory

-Bueno, ni yo entiendo esta cosa. Si alguien me lo explica yo podría hacerle la adaptación de la obra para Costa Rica.

Mr. Strudelstein

-OK, excelente. Y vos actuando en obra, protagonista, primero actoro. ¿Yeah?

-Djambory

-¡Omaigad! Claro que sí ¿lo duda? Mañana mismo traigo la adaptación de este pedazo de la obra. Para que usted vea…

Al día siguiente, a primera hora, Djiambory está entregando el sobre al Sr. Strudelstein. Lo transcribo tal cual lo presentó y no omito expresar que de prosperar el proyecto esa obra sería la más taquillera del país. No sé, me parece.

Transcripción:

“Concejal 1

-¡Juep..ta, qué ca..g…da! Hay que arreglar esta mi…rda. Entonces, usted, mae, dígale a su güila que bloquée todos los mensajes del roco. Todavía es la secre de ese viejo no?

Concejal 2

-¿Del sapo de la inspección?

Concejal 1

-Sí, sí. Entonces vea: Puesto que el gavilán de la aduana nos jugó marcaje ahora tenemos que mandarlo a volar, pero solo la hembra del putero en el que bretea el gavilán puede hacernos el fijo.

Concejal 2

-Tuánis. Entonces ¿qué, le unto la mano a ella?

Concejal 1

-De fijo. Y que no se dé cuenta el carep…a de su chivo porque entonces también tendríamos que echárnoslo al pico. Yo por ahora me jalo y me quedo donde el holandés un par de semanas.

Concejal 2

-No es por agüebarlo, mae, pero van der Foken ya cantó “Viajera”.

Concejal 1

-¿Al chile? ¡Qué m…e…rda! Diai, le echo el cuento otra vez a Carmencita y ojalá me crea y me haga la vuelta…aunque ¡p…ta! La ca…g…da es que ya van cinco… “

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.