Embajador ruso advierte que el envío de armas de EEUU a Kiev no soluciona el conflicto

Moscú, 25 abr (Sputnik).- El embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, declaró que el nuevo paquete de 800 millones de dólares de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania no contribuye a solucionar la crisis.



«Probablemente lo han oído, 800 millones de dólares, por este monto se entregarán armas de Washington a Kiev, esta es una cifra enorme, no contribuye a la búsqueda de una solución diplomática a la situación en este país de Europa del Este», dijo al canal de televisión Rossiya 24.



Así mismo, aseguró que Washington está tratando de aumentar las apuestas para agravar la situación mediante el suministro de armas.



«El tema de armar al régimen de Kiev no puede ser percibido, como algo negativo ni en Rusia ni en otros países, lo que los estadounidenses están haciendo, en términos periodísticos, es echar leña al fuego», agregó el embajador.



La víspera, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, confirmó a Sputnik que Rusia envió una nota a todos los países, incluido Estados Unidos, debido al suministro de armas a Ucrania.



El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró el 18 de marzo pasado que cualquier carga con armamento para Kiev se convertirá en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.



El pasado 7 de abril, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que enviar armas de Occidente a Ucrania «no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas, y es más probable que tenga un efecto negativo». (Sputnik)