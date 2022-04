EEUU no se involucrará en peligrosa retórica sobre armas nucleares

Washington, 26 abr (Sputnik).- EEUU no se involucrará en una peligrosa retórica de armas nucleares ya que nadie quiere ver una guerra nuclear que no puede ser ganada, dijo este martes el secretario de Defensa, Lloyd Austin.



“Ese tipo de retórica (en nombre de Rusia) es muy peligrosa e inútil. Nadie quiere que ocurra una guerra nuclear. Es una guerra en la que todas las partes pierden, por lo que las amenazas y la retórica peligrosa son claramente inútiles y algo en lo que no nos involucraremos”, dijo Austin durante una conferencia de prensa después de la reunión ministerial sobre Ucrania de países aliados en la base aérea de Ramstein en Alemania.

Además, dijo que EEUU y sus aliados no quisieran que el conflicto en Ucrania se extienda fuera de fronteras.



«No queremos ver una expansión y, de nuevo, es importante asegurarnos de que hacer todo lo posible para que Ucrania tenga éxito y esa es la mejor manera de abordar ese (riesgo)», resaltó Austin.



Con respecto a los informes de explosiones recientes en la región rebelde de Transnistria en Moldavia, Austin señaló que el Pentágono aún está investigando las causas y seguirá monitoreando los acontecimientos.



El presidente Vladímir Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Occidente respondió con sanciones contra empresas e individuos rusos y la Organización de las Naciones Unidas afirma que mas de 2.000 personas han muerto desde el comienzo de la operación. (Sputnik)