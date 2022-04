Un equipo de la ONU viaja al este de Ucrania para preparar una posible evacuación de Mariúpol

Bruselas, 28 Abr. (EUROPA PRESS) – Un equipo de Naciones Unidas viajará a la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el este del país, para «preparar» una posible evacuación de civiles desde la localidad de Mariúpol, donde más de 100.000 permanecerían atrapadas por el asedio de las fuerzas rusas.

La coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania, Osnat Lubrani, ha anunciado el inicio de este viaje, «a petición» del secretario general de la organización, António Guterres, que inició el martes una visita a Ucrania en la que ya ha recorrido zonas como Bucha, Irpin o Borodianka.

«La ONU está plenamente movilizada para ayudar a salvar vidas y ayudar a quienes lo necesitan», ha dicho Lubrani en su cuenta de Twitter, junto a un vídeo que muestra la salida del convoy de vehículos rumbo a Zaporiyia.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi

— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022