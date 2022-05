Que no se diga que no se dijo

Columna Poliédrica

El primero de mayo está plagado de una serie de acontecimientos. El principal, sin lugar a dudas, es la conmemoración de los acontecimientos que se tuvieron en consideración para designar esta fecha como el día internacional del trabajo. Para que los derechos laborales existan, ha habido gente que ha dado sangre, sudor y lágrimas para que estos sean una realidad jurídica; no obstante, que estén incorporados en el ordenamiento jurídico no implica que los trabajadores no los vean menoscabados por diferentes instancias públicas y privadas.

Los derechos laborales o los otros derechos que tenemos los seres humanos no son absolutos, ni eternos, ni naturales. Así como esos derechos no fueron una concesión graciosa de los poderes de las sociedades donde surgieron, esos mismos poderes pueden abogar por volver a una sociedad con derechos limitados o en el peor de los casos, a una sociedad sin derechos; en palabras sencillas, si no hay personas de carne y hueso que defiendan esos derechos, llegará el día en que puedan contraerse y hasta desaparecer del ordenamiento jurídico.

Desgraciadamente, hay otros acontecimientos que los medios de comunicación promueven y priorizan en detrimento de la verdadera conmemoración de esta fecha. Y es que se difunde más lo que acontece en la Asamblea Legislativa que las reivindicaciones de los trabajadores, importa más la puesta en escena y la moda de una serie de personas que se supone nos representan, que la demandas y planteamientos que el sector laboral hace en este día; en otras palabras, el primero de mayo se convierte en una forma de proyectar las prioridades a partir de la relevancia que se le da a los diferentes grupos sociales que forman parte de la sociedad costarricense.

No debe tener duda absolutamente nadie que, la nueva Asamblea Legislativa y el gobierno entrante, vienen a desmantelar lo poco que queda del Estado Social y de Bienestar creado en los primeros treinta años de la segunda mitad del siglo XX. El discurso legitimador será el déficit fiscal y la necesidad, por tanto, de reducir al Estado a su mínima expresión; es decir, van a vender activos rentables vinculados a las telecomunicaciones, a los seguros, al sector energético y, obviamente, al sector financiero costarricense, es decir, después de treinta y cinco años harán un nuevo intento por eliminar todo vestigio de lo que fue el Estado Social y de Bienestar costarricense.

La salud y la educación pública también serán afectadas. Al mejor estilo de finales del siglo XIX, se defenderá la tesis de que el presupuesto para la educación debe ir dirigido a la primaria y la secundaria, es decir, al mejor estilo de Mauro Fernández, se abogará por quitar presupuesto a la educación superior pública, no solo por lQo ya dicho sino porque con ello se limita o elimina la posibilidad de disenso a lo interno de la sociedad costarricense.

