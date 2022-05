El papa cree que Putin no se detendrá en Ucrania

Roma, 3 may (Agencias).- El papa Francisco cree que la expansión de la OTAN hacia el este pudo haber llevado a Rusia a lanzar su operación militar especial en Ucrania.

Quizá los «ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia» provocaron que el presidente ruso, Vladímir Putin, optara por tomar esa decisión, afirmó el sumo pontífice en diálogo con el diario italiano Corriere della Sera.

La preocupación del Papa Francisco es que por el momento Putin no se detendrá. También intenta razonar sobre las raíces de este comportamiento, sobre las motivaciones que le llevan a una guerra tan brutal.

Tal vez «los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia» hayan llevado al jefe del Kremlin a reaccionar mal y a desencadenar el conflicto. «Una ira que no sé decir si fue provocada -dice-, pero facilitada tal vez sí2. Y ahora los que se preocupan por la paz se enfrentan a la gran cuestión del suministro de armas por parte de los países occidentales a la resistencia ucraniana. Una cuestión que encuentra resistencias, que divide al mundo católico y al pacifista.

El Pontífice se muestra dubitativo, su doctrina siempre se ha centrado en el rechazo a la carrera armamentística, el no a la escalada de producción de armas que tarde o temprano alguien decide poner a prueba en el campo causando muerte y sufrimiento.

«No sé responder a la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos -razona-, lo que está claro es que en esa tierra se están probando las armas. Los rusos saben ahora que los tanques son poco útiles y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran por eso: para probar las armas que hemos fabricado. Así ocurrió en la guerra civil española antes de la Segunda Guerra Mundial. El comercio de armas es un escándalo y pocos lo combaten. Hace dos o tres años, un barco llegó a Génova cargado de armas que iban a ser transferidas a un gran carguero para su transporte a Yemen. Los trabajadores del puerto no quisieron hacerlo. Dijeron que pensaban en los niños de Yemen. Es algo pequeño, pero es un bonito gesto. Debería haber muchos como este».

Por otro lado, el máximo líder de la Iglesia católica reiteró su deseo de ir a Moscú y reunirse con Putin. Recordó que poco después del inicio de la operación militar en Ucrania solicitó la reunión, pero aún no ha recibido respuesta.

«Seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad ¿cómo no detenerla?», manifestó.