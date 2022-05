Militares canadienses niegan haber entrenado a los miembros del batallón Azov

Ottawa, 5 may (Sputnik).- El Departamento de Defensa de Canadá negó su implicación en el adiestramiento de los efectivos del batallón Azov, una unidad de ideología neonazi que forma parte de la Guardia Nacional de Ucrania.



«Canadá no entrena a los miembros del batallón Azov, jamás ha sido parte de nuestro mandato… no hemos proporcionado apoyo de entrenamiento al Azov o entidades afiliadas, ni lo haremos», aclaró Defensa en un correo electrónico citado por el canal de televisión CTVNews.



De acuerdo con una investigación que esta cartera lanzó en 2021, y que ha concluido ya, las Fuerzas Armadas Canadienses «han actuado con la debida cautela para prevenir que militantes de organizaciones de extrema derecha reciban entrenamiento en el marco de la Operación Unifier», cuyo objetivo es apoyar a las fuerzas de seguridad en Ucrania.



Las afirmaciones de Defensa, según CTVNews, se contradicen con un testimonio de primera mano que el canal tomó a un oficial del batallón Azov. Según esta fuente, a la unidad no se le permitió oficialmente participar en la Operación Unifier, pero los instructores canadienses «se hicieron amigos» con los miembros e instructores de Azov, a los que trataron de «profesionales a profesionales».



Un informe publicado en 2021 por la Universidad George Washington señalaba que extremistas en el ejército ucraniano se jactaban de haber sido entrenados por canadienses como parte de la Operación Unifier. (Sputnik)