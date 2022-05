Rusia destruye 146 aviones militares ucranianos desde el inicio de la operación especial

Moscú, 4 may (Sputnik).- Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron 146 aviones militares y más de 700 drones de las tropas ucranianas durante la operación especial, informó el portavoz del Ministerio de Defensa, general mayor Ígor Konashénkov.



«En total, desde el inicio de la operación militar especial fueron destruidos 146 aviones, 112 helicópteros, 712 vehículos aéreos no tripulados, 287 sistemas de misiles antiaéreos, 2.760 tanques y otros vehículos blindados», dijo en una rueda de prensa.



Además, agregó, desde el comienzo de la operación militar Rusia destruyó 323 sistemas de lanzacohetes múltiples, 1.246 piezas de artillería y morteros y 2.578 automóviles militares especiales.



El 24 de febrero Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania para «proteger a las personas que a lo largo de ocho años sufren genocidio por parte del régimen de Kiev».



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, consiste en «desmilitarizar y desnazificar» Ucrania y llevar a los tribunales a los «responsables de los crímenes sangrientos cometidos contra los habitantes pacíficos de Donbás».



El Ministerio de Defensa ruso asegura que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana.



Numerosos países condenaron la operación rusa y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que frene las hostilidades. (Sputnik)