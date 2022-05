Foro Social Mundial vuelve a repensar los retos civilizatorios y a sembrar la esperanza

Ciudad de México, 5 may (Sputnik).- Organizaciones sociales de América Latina y el resto del mundo sostienen esta semana debates abiertos y plurales en el marco del Foro Social Mundial, en su encuentro número 16, para conmemorar dos décadas de ese movimiento que surgió para enarbolar la esperanza contra la globalización capitalista, celebrado en Brasil en 2001.



Ese espacio internacional de reflexión fue creado por la sociedad civil global para responder a los encuentros cerrados de las élites financieras y empresariales, que cada año se reúnen en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.



«El FSM aún sigue vigente: la lucha contra un sistema capitalista en el que unos cuantos se enriquecen a costa de la explotación de las grandes mayorías, y se atenta también contra la naturaleza», propone la convocatoria al debate de este año.



Como eje transversal de una larga lista de temas, el FSM mantiene «la lucha contra el imperialismo, el racismo, el patriarcado y el capitalismo, en defensa de la vida, la democracia, autonomía y autodeterminación de los pueblos».



Sembrar la esperanza



El diagnóstico que sirve de punto de partida señala que el mundo vive una grave crisis civilizatoria, que obliga no solo a pensar, sino a actuar de forma colectiva, a contribuir a la construcción de la sociedad y del mundo deseado e imaginado desde la sociedad civil organizada.



Rosa Elvia Zuñiga, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, dijo a la Agencia Sputnik que la edición en la Ciudad de México «es un reencuentro para rearticular y compartir las luchas para pensar cómo construir una nueva sociedad ante la barbarie».



Para la especialista en temas educativos, «existen tres ejes de reflexión: uno es la justicia económica, otro los configuran las guerras que estamos viviendo en el mundo; y el tercero son las posibilidades de recrearnos a través de la cultura y el arte».



Es un contexto multifactorial que se complejiza con nuevos desafíos y amenazas, explica.



«Venimos de varias pandemias invisibles. Ahora con el conflicto en Ucrania hay una necesidad de manifestarnos ante la amenaza de la destrucción total», advierte la forista.



El reto en ese terreno es mayúsculo y la lleva a lanzar una pregunta: «¿Cómo sembramos la esperanza y somos incluyentes en la dignidad autogestionada por la sociedad civil global?»



Volver a abrazarse



El evento se realiza en la capital mexicana, en el espléndido edificio colonial del Convento de Santo Domingo, hasta este viernes de manera presencial.



Así, activistas que no pudieron encontrarse durante dos años pueden volver a verse a los ojos y abrazarse.



Además, el renacer del foro logró convocar a una enorme participación de asistentes en línea desde todos los rincones del planeta, en un formato híbrido, difundido por medios comunitarios y ciudadanos en las redes sociales.



«La incertidumbre profundizada con la pandemia, las desigualdades estructurales y el descontento por las políticas de desprotección a derechos humanos y de la naturaleza han propiciado diversas iniciativas a nivel mundial», reseña un documento guía del encuentro.



Los movimientos sociales y especialistas lograron hacer resurgir el lema que movilizó a las conciencias al despuntar el siglo XXI: «¡Otro mundo es posible!».



A lo largo de 20 años, el FSM ha celebrado 16 foros que han congregado a miles de personas en encuentros memorables en Brasil, Venezuela, Túnez, Senegal, Dakar, India y Canadá.



En ese fértil sendero de «protestas con propuestas», múltiples voces autónomas, plurales, con diversidad de pensamientos, también se han ido especializando en foros sociales temáticos.



En la agenda del actual encuentro figuran: las guerras del agua, las amenazas a la salud mundial, la carencia de seguridad social, la construcción de economías transformadoras, la expansión de la migración, la necesidad de justicia, democracia, y movimientos de resistencia.



Pensamiento diverso



Las reflexiones han llegado desde todas latitudes del planeta y han permitido celebrar foro regionales como los encuentros de la pan-Amazonía, la zona Asia-Pacífico, y foros de la sociedad en cada país.



El propósito de esta edición sigue siendo «fortalecer la convergencia, rearticular las luchas y resistencias ante los modelos civilizatorias».



La construcción de un «sujeto social global con una conciencia solidaria y de empatía comprometida éticamente con el horizonte ambientalmente sostenible», tiene como meta la justicia social.



A través de actividades colectivas de debate y acciones de incidencia global, el Foro Social Mundial propone construir «horizontes alternativos».



Ante la violencia de los conflictos armados en todo el orbe, la propuesta es «la construcción de paz, desarme y estrategias frente a las guerras, violencia estructural y migración».



Otro vector de debate es la defensa de la vida y los territorios «frente a la crisis civilizatoria y el ecocidio en el planeta, la ocupación y despojo, agroecológico, y justicia climática».



Envuelve el encuentro una permanente reflexión: el rol de la democracia, la participación política, la construcción de ciudadanías globales críticas, las autonomías, la reivindicación de las disidencias y la autodeterminación de los pueblos. (Sputnik)