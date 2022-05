Una reflexión necesaria

Acabamos de pasar una campaña llena de insultos y mentiras, como muy pocas veces se había visto en Costa Rica. Esta vez, en memoria del año 1974, tuvimos una cantidad de candidatos que causó mayor trastorno. Ser candidato es un derecho y bueno eso es lo que sucede. Hemos visto el fin del bipartidismo, no como algunos creen, el bipartidismo no es PLN y PUSC, no, desde 1951 el bipartidismo ha sido: PLN contra Todos los Demás. Un largo periodo el partido verde y blanco representó la izquierda moderada, hasta que con la llegada de Oscar Arias en 1986, terminó esa posición política. En realidad no fue que Oscar lo eliminara, es que la caída del comunismo mundial con el advenimiento del neoliberalismo económico a lomos de la globalización, acabó con esa izquierda que tanto bien y mal causó.

Hoy tenemos un nuevo presidente, un hombre preparado en los afanes de la economía y una Asamblea Legislativa muy diversa, si el gobierno próximo quiere hacer algo valioso, tendrá que negociar con varios partidos, el partido de Otton Solís desapareció, fue una broma macabra, incluso el mismo Otton ya terminó su carrera política, con más malos recuerdos que logros. No logró llegar a la presidencia porque sencillamente no era un líder, lo sacaron del partido y si con el primer gobierno del PAC, hizo un ridículo con el segundo su figura fue una broma. Claro que los ocho años completos deben haber tenido algunos logros, pero las pésimas relaciones de ambos mandatarios con el público, les pasó la factura de cero diputados, algo inusual en nuestra política criolla.

Aún con todos los detractores, José Maria Figueres perdió ante Rodrigo Chaves por solo 110.000 votos, la diferencia no fue inmensa. Aproximadamente medio millón de votantes se le sumaron a Figueres para la segunda ronda. Es posible que el PLN se siga comportando como lo que en realidad es: el mayor de los partidos minoritarios. No es el partido mayoritario de Costa Rica, es únicamente el más grande de los minoritarios, lo cual muestra una característica interesante e importantísima de los y las costarricenses, no aceptar que les pongan un hierro en el anca.

Por lo que al desempeño corresponde, tendremos que esperar al menos dos años, nuestros problemas son múltiples y algunos muy serios. El país no está en quiebra como dijo una diputada, no, Costa Rica tiene una inmensa diversidad de sectores económicos privados, mismos que son el motor y sostén del inmenso y en muchos aspectos inoperante aparato estatal. Costa Rica tiene muchas cosas que no vemos en otros países del área, capital humano preparado, una estabilidad social producto de las inversiones en salud y educación. El costarricense sabe que es muy valioso ser costarricense, ese detalle nos dibuja como lo que somos.

Si a los ocho años perdidos de los dos gobiernos le sumamos la tragedia de la Pandemia, tenemos realmente un país en problemas, y problemas serios que requieren inmensas mesas de diálogo multisectorial y donde las ideas y no las ideologías, sean las que impongan las reformas necesarias para los próximos años y para el bienestar de las nuevas generaciones, sin olvidar las generaciones viejas y en edad mediana. Tuvimos muchas oportunidades perdidas por los desaciertos de Carlos Alvarado, quizá el peor desatino fue crear la UPAD, con lo cual mostró a todos de que material estaba hecho, en efecto, el destape (solo destape) de esa barbaridad, fue el fin de su gestión, seguimos adelante o hacia atrás por inercia, ya nadie lo veía como un presidente serio y responsable.

Hoy, a dos días de estrenar presidente y gabinete, por el bien de todos solo nos queda desearle una gestión excelente a este nuevo gobierno, lo bueno y lo malo es para todos, no para unos si y otros no.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico