Rusia se queda sin invitación para el aniversario del fin de la II Guerra Mundial

París, 6 may (Sputnik).- Rusia no fue invitada a los festejos por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial que tendrán lugar en Francia el 8 de mayo, comunicó este viernes el embajador ruso en París, Alexéi Meshkov.



«El 8 de mayo, en Francia se celebrarán tradicionalmente los festejos dedicados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Siempre fueron invitados los embajadores y agregados militares de los países que hicieron el aporte decisivo a la victoria sobre el nazismo. Sin embargo, esta vez Rusia no estará en las tribunas, aunque estarán los embajadores de los países que pelearon del lado de la Alemania nazi», dijo a la prensa.



El embajador ruso destacó la importancia de recordar ese día y saber quién realmente ganó la guerra.



En Francia, por tradición europea, el fin de la Segunda Guerra Mundial se celebra el 8 de mayo. Ese día en 1945, a las 23.01 hora media europea, entró en vigor el Acta de la capitulación incondicional de Alemania.

Según la hora de Moscú, ese hecho ocurrió a las 1.01 del 9 de mayo, que es cuando terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por eso, Europa lo celebra el 8 de mayo y Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética, el día 9. (Sputnik)