Vicepresidenta argentina advierte que algo o alguien falla en política económica del país

Buenos Aires, 6 may (Sputnik).- La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó el viernes el modelo económico del Gobierno que lleva adelante el presidente, Alberto Fernandez, al señalar que faltan dólares en un modelo de producción y sueldos bajos.



«Si uno ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central (…); si además me faltan dólares hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando», cuestionó en una conferencia magistral en la capital de la provincia de Chaco (norte), Resistencia.



A raíz de la concentración de los ingresos y una política de salarios bajos, «se produce un fenómeno en Argentina que nunca hemos vivido, de un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres», expresó.



Tras recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral, la vicepresidenta puso el foco sobre la administración monetaria y cambiaria del Ejecutivo que integra, al señalar que una economía bimonetaria como la de Argentina «exige acuerdos y gestión para monitorear esto».



«Uno observa que en 2020 y 2021 ha habido un inmenso salto en las exportaciones, por cantidad y por precio; tuvimos casi 30.000 millones de dólares de superávit comercial y, sin embargo, tenemos problemas de reservas en el Banco Central», planteó.



Durante su discurso, la vicepresidenta puso de relieve «la importancia del dólar en la formación de precios».



Parte de la escasez de dólares se debe a que muchas divisas salieron del país «para pagar la deuda privada de capital e intereses de grandes empresas», afirmó la vicepresidenta en la conferencia «Estado, poder y sociedad: la insatisfacción democrática».



La también presidenta del Senado cuestionó la política de control de precios de la actual gestión, y advirtió sobre los condicionamientos que establece el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que el país adeuda 45.000 millones de dólares que fueron otorgados a la gestión precedente.



La entidad multilateral exige siempre «devaluación permanente por arriba del índice a precios del consumidor (IPC) y la tasa de interés por arriba de eso», aseguró Fernández de Kirchner.



«Eso no va a dar crecimiento y baja de la inflación», sentenció.



Respecto a lo que sucede en el seno del Gobierno que comparte con el presidente, Alberto Fernández, la vicepresidenta desdeñó que la situación en la que se encuentran tenga que ver con la palabra «pelea» o por «una disputa de poder o de caja», y reivindicó que se trata de un «debate de ideas».



Fernández de Kirchner afirmó que su decisión de designarlo como candidato a presidente para competir en las elecciones generales de 2019 fue «un acto inteligente», y aseguró que el mandatario pudo elegir con libertad su gabinete económico.



INSATISFACCIÓN



Desde el salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña, Fernández de Kirchner afirmó con anterioridad que el capitalismo se independizó de la ideología y que bajo estos términos el más eficiente era el de China.



Tras señalar que hay una creciente concentración de la riqueza en todo el mundo, la número 2 del Gobierno señaló que «los Estados carecen de instrumentos para dar respuesta a las múltiples necesidades de la sociedad», lo que genera una «insatisfacción democrática».



En otros tramos de su disertación, la vicepresidenta también cuestionó a la Corte Suprema, por tener solo cuatro miembros, y se preguntó si al poder «no le convienen poquitos para poder apretar y mandar tapitas de diario».



La intervención de Fernández de Kirchner era muy esperada en el país dada la tensión que se exhibe en el seno del Gobierno, que llegó al poder en diciembre de 2019 y tiene mandato hasta diciembre de 2023.



Desde el ala de la vicepresidenta se ha cuestionado la retirada del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que recibieron durante la pandemia del covid-19 las familias en situación de mayor vulnerabilidad, el encarecimiento acelerado de la inflación, y la gestión de subsidios en los principales servicios públicos. (Sputnik)