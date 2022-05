Alto cargo dice que guerra nuclear con Rusia destruiría países de OTAN en media hora

Moscú, 8 may (Sputnik).- El director general de la corporación espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, afirmó que una guerra nuclear con Rusia destruiría los países de la OTAN en cuestión de media hora, e instó a evitarla.



«En una guerra nuclear, destruiríamos a los países de la OTAN en media hora. Pero no debemos permitirla porque las consecuencias de un intercambio de ataques nucleares afectarían el estado de nuestra Tierra», escribió en su canal de Telegram.



El funcionario acusó a la Alianza Atlántica de librar una guerra no declarada contra Rusia en la que las fuerzas ucranianas son tan solo «carne de cañón» y «operadores adiestrados por los instructores de la OTAN que dan a las palancas y botones de las armas» enviadas por el bloque militar.



Para Rogozin, la operación especial militar en Ucrania ahora va más allá de su geografía y objetivos iniciales, constituyendo una «guerra por la verdad y el derecho de Rusia a existir como un Estado íntegro e independiente».



A este respecto, el funcionario pidió total solidaridad del país con su Ejército para poder derrotar a un enemigo más poderoso económica y militarmente.



El 24 de febrero pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



El Ministerio de Defensa ruso destaca que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Desde Moscú han instado en repetidas ocasiones a que Estados Unidos y otros países de la OTAN cesen la entrega de armas a Kiev si tienen interés en la resolución de la crisis ucraniana.



El presidente Vladímir Putin advirtió a su vez de una respuesta «fulminante» si terceros países intentaran intervenir en la situación en Ucrania creando «amenazas estratégicas inaceptables» para Rusia. (Sputnik)