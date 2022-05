Chaves elimina obligatoriedad de mascarilla y de vacunación antiCovid en Costa Rica

San José, 8 may (EP/PL).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó hoy dos decretos ejecutivos que eliminan la vacunación obligatoria contra la Covid-19 y el uso de la mascarilla, y un tercero que declara emergencia nacional por los ciberataques.

En conferencia de prensa posterior, Chaves indicó que a partir de sus publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, el uso de la mascarilla solo será obligatoria para el personal de primera línea de atención a la pandemia de la Covid-19.

Al resto de las personas, señaló que él recomienda usarlas en el bus, así como a aquellos que aun no han completado su esquema de protección de tres o cuatro inyecciones. «Eso es sentido común», apuntó.

No obstante, aclaró el nuevo mandatarioo, que si viene una ola de Covid-19 o se agrava la situación, «pues evaluaremos retomar medidas aplicadas en el pasado para evitar la propagación del virus».

Asimismo, refirió, que será cada persona la que decida si se vacuna o no contra esa enfermedad, mientras los trabajadores del sector público no podrán ser despedidos o sancionados por no hacerlo.

Sobre la emergencia nacional por los ciberataques del grupo criminal Conti, que sufren las entidades públicas, en particular el Ministerio de Hacienda, Chaves precisó que permitirá enfrentar las agresiones de esos piratas informáticos

En un proceso electoral en que no salió como favorito, Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (fundado en 2018), ocupó sorpresivamente el segundo lugar en los comicios generales del 6 de febrero pasado y con ello el derecho a pasar al balotaje frente al candidato del Partido Liberación Nacional, el expresidente José María Figueres (1994-1998).

Pese a ganar la primera ronda, pero sin el 40 por ciento de los votos válidos emitidos que le hubieran dado la presidencia tica, Figueres no pudo imponerse en la segunda vuelta, efectuada el 3 de abril anterior, en la cual triunfó Chaves, con el 52,84 por ciento de los sufragios válidos.