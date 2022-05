Debate en Costa Rica por eliminación del uso de mascarilla

San José, 9 may (EP/PL).- La decisión del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la vacunación antiCovid-19 causan hoy preocupación y rechazo entre expertos y profesionales de la salud.

Poco después de tomar posesión como presidente tico para el período 2022-2026, este domingo Chaves firmó tres decretos ejecutivos, los dos primeros referidos a los temas mencionados, provocando la sorpresa e inmediata reacción de los especialistas, quienes vaticinan que dentro de un mes el nuevo mandatario lo va a lamentar.

En conferencia de prensa posterior y defendiendo la decisión gubernamental, Chaves indicó «quien no quiera usar mascarilla, que no la use, excepto los trabajadores que dan los servicios de salud».

Los decretos ejecutivos entrarán en vigor una vez publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Mauricio Guardia, señaló que Costa Rica está a las puertas de una quinta ola de la Covid-19, por lo que lo idóneo hubiese sido esperar el comportamiento que esta tendrá, antes de tomar una decisión como esa.

Tras referir estar conscientes de que la población está cansada del uso de la mascarilla y, a pesar de que hay un mayor porcentaje de vacunados, la pandemia no ha concluido, Guardia apuntó ser respetuosos de las decisiones del Gobierno. Sin embargo, pidió a la población que de manera voluntaria mantenga el uso de la mascarilla y no renuncie a la vacunación.

La exdirectora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Ana Karen Cortés, respondió a la prensa local que «el primer decreto presidencial es anti ciencia».

Al demógrafo Luis Rosero le parece que está equivocado, en un momento en el que está iniciando otra ola. «Pienso que posiblemente dentro de un mes se van a arrepentir cuando vean proliferar los casos por miles. Esto venía en aumento, con o sin estos decretos, pero ahora con estos decretos, algo que se estaba poniendo feo, se puede poner peor», alertó.

De su lado, Roberto Salvatierra, médico de la universidad Hispanoamericana, comentó a medios que hay variantes circulando y, en espacios cerrados, no se pueden eliminar las medidas, porque los virus proliferan.

La vacunación ha disminuido la hospitalización, la mortalidad y estos estudios nuestros hacen eco a internacionales que también demuestran que la letalidad de la Ómicron es similar a la de la variante original, pero como ha atacado poblaciones vacunadas y con refuerzos constantes, no han producido tanto problema, sostuvo Salvatierra.

Para este médico, la medida preventiva es mucho mejor que la curativa y es necesario pensar también en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque el país tendría que buscar más recursos para mantener los servicios sanitarios, ante el aumento de las hospitalizaciones.