¿Qué sucedió con el PAC?

Se sabía que el desgate de dos administraciones haría difícil llegar a la Segunda Ronda, pero la magnitud de la derrota nadie la esperaba.

Repasemos un poco la historia. Cuando se fundó en el año 2000 teníamos varios gobiernos de dos partidos que más o menos alternaban las elecciones. No había escándalos mayores y cada cuatro años, en efecto había una fiesta electoral. Pero por qué no había escándalos? Se hacía todo correctamente o se ponían de acuerdo para que no los hubiera?

El PAC irrumpió en la escena nacional como resultado de la inconformidad de muchas personas por las irregularidades que se daban (para ponerlo en términos ligeros) y recordemos que 14 meses después de fundado, sin dinero de grandes contribuyentes y con trabajo voluntario, obtuvo 26% de los votos y una importante elección de diputados.

Desde la oposición, denunció las irregularidades y creció hasta perder su segunda campaña contra un candidato muy conocido, con mucha plata detrás y escogido por los grupos empresariales centroamericanos por ser el único que ellos creían podría pasar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Ese candidato se negó a debatir con el candidato del PAC y ganó con un bajo porcentaje de diferencia.

En 2014 el candidato del PAC ganó por amplia mayoría renunciando a la campaña el candidato que iba en segundo lugar.

Eso cambió el panorama político y se encendieron todas las alertas de los grupos que nombraban Presidentes en un club social de abolengo. Desde ese primer gobierno PAC hubo un ataque sistemático de los “medios de información“ radiales, escritos y televisivos. Inclusive, un grupo de empresarios en donde destacan banqueros, fundaron un medio digital que prácticamente atacaba todos los días a ese y el siguiente gobierno.

Durante los últimos dos gobiernos, se destaparon varios escándalos y esa prensa logró convencer a la ciudadanía que el PAC era un gobierno de corruptos, aunque nunca dijeron quénes eran los ladrones ni qué se habían robado. En uno de esos escándalos, que viene desde hace muchos años no hay ni un solo empleado nombrado por el PAC.

Los escándalos crecieron en magnitud y en uno de ellos, narcotraficantes infiltraron la Asamblea Legislativa en donde sus cámaras muestran a dos de ellos acompañados por un diputado y otro diputado visitó la casa de uno de ellos, a quien un alcalde le construyó un puente en su propiedad privada. Esto hizo que se formara una Comisión Investigadora en la Asamblea la cual se cerró sin que ninguno de los diputados involucrados fueran interrogados.

En ese contexto se desarrolló la campaña electoral recién pasada. El PAC tenía un candidato honesto y preparado, ex Ministro de Comercio que había roto el monopolio del cemento para quien quisiera importarlo, seguido de un escándalo en un banco en el cual él no tuvo participación. Como diputado en el Gobierno 2018-2022 pasó la Ley de Usura que limita las ganancias de los banqueros en la tasa que cobran por préstamos y el monto que pagan los comerciantes por usar un datáfono.

Obviamente, los banqueros afectados no son de su agrado, mismos banqueros que influencian la opinión pública a través de sus publicaciones y los mismos que deciden a quién le prestan dinero para la campaña basados en las encuestan que son influenciadas por sus opiniones. El candidato del PAC fue el único de los partidos mayores a quien esos banqueros se negaron a prestarle dinero.

¿Es esto el fin del PAC? Me parece que no lo es. Se debe evaluar minuciosamente la campaña y ver los errores cometidos, volver a los valores y métodos fundacionales, informar mejor a los ciudadanos y ser vigilante de los posibles errores de un nuevo gobierno.

Resta el agradecimiento al ex candidato Welmer Ramos.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya es Médico, Co fundador del Partido Acción Ciudadana.