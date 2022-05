Jefe del Pentágono afirma que Rusia no quiere enfrentarse a la alianza de la OTAN

Washington, 11 may (Sputnik).- El cálculo del presidente ruso, Vladimir Putin, no incluye atacar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero cualquier ataque a un miembro de la alianza militar implicaría un «cambio de juego», declaró este miércoles el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, en un testimonio ante el Congreso.



«Si Rusia decide atacar a cualquier nación, que sea miembro de la OTAN, entonces eso es un cambio de juego. Entonces, con respecto a los compromisos del Artículo 5, ciertamente, la OTAN respondería muy probablemente como una coalición de alguna forma o manera», dijo el funcionario ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.



Austin añadió que su opinión, si se observa el cálculo de Putin, es que «Rusia no quiere enfrentarse a la alianza de la OTAN».



El jefe del Pentágono también expresó que Rusia «sigue siendo una amenaza aguda que requiere una coordinación estrecha y sostenida en toda la alianza de la OTAN para evitar más agresiones en Europa».



«Las capacidades nucleares de Rusia también plantean desafíos importantes ahora y en el futuro», añadió.



Por otro lado, dijo que se reunió con representantes ucranianos y subrayó que las autoridades de ese país deben asegurarse de que las armas que se les suministren no caigan en manos equivocadas.



El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.



Occidente reaccionó imponiendo sanciones contra Moscú y aumentando los envíos de armas y ayuda humanitaria a Ucrania. (Sputnik)