Las acusaciones contra Rusia sobre ciberataques, el «pasatiempo favorito» en el mundo

Moscú, 11 may (Sputnik).- Las acusaciones de que Rusia está implicada en ciberataques se han convertido en el «pasatiempo favorito» a lo largo del mundo, declaró este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El empresario estadounidense Elon Musk, fundador de la compañía SpaceX, acusó a presuntos hackers rusos de ciberataques contra instalaciones de la red de satélites Starlink (proyecto de SpaceX), aunque no presentó pruebas.



«Quizá sea el pasatiempo favorito en el mundo, el acusar a Rusia de cualquier ataque a la seguridad informática, y eso que precisamente Rusia es víctima de ciberataques a gran escala. No sé en qué se basan semejantes acusaciones», dijo Peskov ante la prensa.



Las autoridades rusas han rechazado reiteradamente la implicación en ataques informáticos, y también expresaron su disposición a cooperar en la lucha contra los hackers y dialogar sobre la ciberseguridad.



En abril pasado, el Ministerio de Exteriores ruso calificó las acusaciones contra Rusia sobre ciberataques de propaganda de la administración Biden, que busca «ocultar su agresión cibernética mediante el descrédito de Rusia y de su política dirigida a robustecer la seguridad informática en el mundo». (Sputnik)