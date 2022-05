Pekín se opone a las nuevas sanciones contra Pyongyang

ONU, 12 may (Sputnik).- China no apoyará el proyecto de una nueva resolución de EEUU sobre el endurecimiento de sanciones contra Corea del Norte, declaró el representante permanente de Pekín ante las Naciones Unidas, Zhang Jun.



«Propusimos otras opciones y les dijimos que no apoyaríamos el proyecto de resolución actual de EEUU», afirmó Zhang.



Agregó que las discusiones continúan y expresó su esperanza de que se encuentre una solución que permita evitar una confrontación en el Consejo de Seguridad de la ONU.



El político chino explicó que Pekín no apoya la imposición de sanciones adicionales contra Corea del Norte porque cree que este paso «podría hacer que una de las partes tome medidas más activas» y quiere evitar pruebas nucleares.



A principios de mayo, Washington empezó a preparar una resolución para endurecer sanciones contra Pyongyang debido a las recientes pruebas de misiles norcoreanas. Rusia y China propusieron su propio proyecto de resolución para aliviar algunas sanciones contra Corea del Norte. Ambos proyectos aún no fueron sometidos a votación. (Sputnik)