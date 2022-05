Desafíos y compromisos de nuevo presidente en Costa Rica

San José (Prensa Latina) Rodrigo Chaves, recientemente investido como presidente de Costa Rica para el período 2022-2026, enfrenta retos como la pobreza, el desempleo, el retraso educativo y el narcotráfico, males que se comprometió atacar en estos cuatro años.

Su postura sobre esos problemas que agobian a la mayoría de los costarricenses le ganaron el voto de los electores que esperan cumpla no solo con su discurso previo, sino con el de toma de posesión, algo por el cual evalúan en este país el trabajo de los presidentes una vez instalados en Casa Presidencial.

Desde el domingo 8 de mayo, cuando asumió el cargo, los costarricenses están pendientes de que Chaves lidere la lucha contra la pobreza que alcanza a cerca de uno de cada cuatro ticos, es decir casi 1,5 millones de los 5,16 millones de habitantes y 450 mil de ellos en pobreza extrema, mientras los desocupados representan el 13,6 por ciento de la población activa.

En su primer discurso tras recibir la banda presidencial, Chaves afirmó que muchos costarricenses que lo veían en ese momento están más preocupados por el hambre que arremete contra sus cuerpos, que por la posible virtud de sus palabras.

«A todos ustedes me dirijo y les digo, véanme como lo que soy, un instrumento humilde para cumplir con el mandato del pueblo, un pueblo que unido puede lograr el cambio inaplazable que nos impone la historia», subrayó Chaves y esas palabras será muy tomadas en cuenta por sus electores para medir su labor futura.

En otro momento de su primera intervención como mandatario, señaló que Costa Rica es un país cuyo suelo tiene la capacidad de alimentarlos a todos, pero es también una nación donde el hambre se posa en la mesa de cientos de miles de personas, que no ganan lo suficiente ni siquiera para comprar los alimentos de la canasta básica.

Aseguró que no desea el país de las zonas rurales que ven con tristeza y desamparo, a lo lejos, cómo las puertas del desarrollo y de la economía solo crecen en la zona central del país.

Espejo donde mirarse todos

Este es el espejo en el que nos estamos mirando todos, lleno de contradicciones, de sueños que se niegan a formar parte de la realidad, de sueños que no tienen los zapatos para correr y mucho menos las alas para volar, apuntó.

Sostuvo que esas contradicciones hacen que la vida de nuestros ciudadanos sea más dura y difícil de lo que debería ser en un país democrático, pacífico y rico.

Esas contradicciones, indicó, duelen en el pan ausente sobre la mesa, en los jóvenes que deben tomar la difícil decisión de dejar sus estudios para contribuir con el sustento familiar, o, peor aún, en los que cayeron en el agujero sin fondo de la drogadicción, o han pasado a engrosar las filas del crimen organizado.

Sobre el desempleo, el presidente tico refirió que vemos en ese mismo espejo el rostro de la gente trabajadora preocupada por formarse con la esperanza de que sus familias tengan el nivel de vida anhelado, merecido, o que, a pesar de no contar con estudios formales, utilizan su ingenio y capacidad de trabajo para salir adelante.

Pero, detalló, al mismo tiempo es el rostro de cientos de miles de personas que ven acabar el día sin un empleo con el cual enfrentarse a las necesidades personales de la mañana siguiente, y es también el rostro de casi un millón de personas atrapadas en el trabajo informal.

Al hablar sobre educación, Chaves mencionó que en ese espejo nos encontramos ante el rostro de un país cuyo nivel educativo había sido ejemplar en la región latinoamericana, pero cuya calidad de la educación se deteriora, lo cual compromete, a mediano y largo plazo, la prosperidad de la nación.

El Octavo Informe del Estado de la Educación, comentó, los confrontó con esa dolorosa imagen y añadió que la pandemia de la Covid-19 causó un ‘apagón educativo’ que cayó como un mazazo repentino sobre miles de niños, niñas y adolescentes.

Pero esto, aseveró, no hizo más que evidenciar las diferencias ya existente entre las zonas rurales y urbanas, entre quienes gozaban de conectividad a Internet y quienes no tenían acceso a la tecnología que les permitiera seguir asistiendo a la escuela o al colegio desde sus casas.

No es casualidad que, en 2020, antes de la pandemia, cerca del 60 por ciento de las personas con edades entre los 18 y 22 años dijera no haber finalizado la secundaria.

Ya sobre el narcotráfico que carcome a la sociedad, corrompe a funcionarios y servidores públicos, el presidente tico advirtió: «tengo algo que decirles a quienes usan nuestro territorio como puente para exportar y almacenar drogas: dense por notificados. ¡Busquen otro territorio! No toleraremos su presencia en nuestra patria».

Además, adelantó que no le darán tregua a los corruptos, a los que dirigen el crimen organizado, a los que atemorizan a nuestra ciudadanía en las calles.

Para cumplir con las promesas de campaña

Sin embargo, para cumplir sus promesas de campaña y ejecutar su plan de gobierno, Chaves tendrá que conseguir los necesarios consensos con las organizaciones políticas de oposición.

En particular con el derrotado Partido Liberación Nacional (PLN), pues este dispone de la mayor bancada en la Asamblea Legislativa, encargada de aprobar los proyectos legales del Ejecutivo.

Con 10 curules, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) está muy lejos de los 29 votos (50 por ciento de los 57 diputados) requeridos para pasar las iniciativas por mayoría simple, pero aún más lejos de los 38 sufragios para las propuestas que necesitan los dos tercios de respaldo.

Por lo pronto, el propio Chaves dijo: ¿Seremos capaces de llevar realmente a Costa Rica hacia el futuro que merece? ¿Seremos capaces de hacer que las personas que habitan en este gran país vuelvan a soñar, y no solo a soñar, sino a tener la oportunidad de construir en realidad ese sueño?

«Ese es el gran desafío que debemos vencer. Sé muy bien que el reto parece durísimo. ¡Y lo es! Pero, compatriotas, no caigamos en la trampa de la desesperanza. No nos dejemos vencer por la oscuridad que algunos han querido vendernos, como si quisieran hacernos pensar que el cambio y el progreso no son posibles», estimó el mandatario tico.

(*) Alejandro Gómez, Corresponsal de Prensa Latina en Costa Rica