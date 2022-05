Pentágono advierte por interrupción de ayuda a Ucrania si Congreso no aprueba fondos

Washington, 14 may (Sputnik).- La asistencia militar a Ucrania puede interrumpirse luego del 19 de mayo si el Congreso no logra aprobar el proyecto de ley que amplía el monto de los fondos para ayudar a Kiev, advirtió el viernes el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.



«El 19 de mayo es la fecha que, sin autorizaciones adicionales (de fondos), vamos a dejar de tener capacidad para enviar nuevo material (a Ucrania)», dijo Kirby en rueda de prensa.



El funcionario añadió que si esas autorizaciones no se aprueban «pronto», es posible que haya «un periodo de tiempo» en el que EEUU no va a poder enviar suministros a Ucrania.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Según la Organización de las Naciones Unidas, hasta el jueves las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 3.573 civiles y dejaron heridos a otros 3.816, pero el balance real es mucho más alto, advierte la organización.



Más de seis millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman casi ocho millones de desplazados dentro del país.



Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)