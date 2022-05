Rodrigo Chaves acusa a ticos de colaborar con grupo hacker Conti

San José, 16 may (Elpaís.cr).- “Estamos en guerra y eso no es una exageración. La guerra es contra un grupo terrorista nacional, que tiene filibusteros en Costa Rica. Gente dentro del país está colaborando con Conti”.

La denuncia fue hecha por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, al declarar el estado de emergencia nacional el ataque de hackers desde el 17 de abril a los sitios del Ministerio de Hacienda y de otras 26 entidades públicas.

Entre tanto, el ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Alvarado, reconoció que el caso ha sido denunciado ante la justicia costarricense, pero no dio más detalles por ser un «tema de Seguridad Nacional».

Chaves reclamó que durante la anterior administración se tomaran medidas muy tarde, pero eso es cuestión del pasado y por ello se ha decretado la emergencia nacional.

“No estamos pudiendo cobrar impuestos por el sistema tradicional de impuestos. No sabemos, no tenemos información de quién nos está pagando los impuestos bien o mal. Hay una gran afectación enorme sobre los procesos de comercio internacional y nacionalización de importaciones ya que el sistema Tica de Aduanas, no está funcionando, no sabemos ni cómo avanza la ejecución presupuestaria”, lamentó Chaves Robles.



Para atender la Emergencia el mandatario ordenó conformar un equipo técnico con expertos del Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Hacienda, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“Estamos en guerra y eso no es una exageración. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista cibernético y por eso hemos decretado estado de emergencia”, dijo Chaves, quien se negó a responder preguntas de periodistas para ahondar en el tema.

El mandatario no dio detalles sobre el presupuesto que se destinará a cibrseguridad, que deberá ser aportado por la Comisión Nacional de Emergencias.

Agregó que ¨hay indicios muy claros que gente dentro del país está colaborando con el grupo cibercriminal Conti¨.

El mandatario recalcó que el país cuenta con el apoyo de aliados como Israel, Estados Unidos y España para combatir los ciberataques que se han presentado desde finales de abril anterior.

En ese sentido, detalló que ¨tenemos 27 instituciones atacadas y nueve instituciones muy afectadas incluyendo Ministerio de Hacienda, que es el que recibe y hace los gastos del Estado.

En esa misma línea, autoridades del gobierno anunciaron que en primer lugar se pondrá en práctica el “Protocolo para el desarrollo de las acciones que se deben implementar ante una amenaza de un ataque a la ciberseguridad nacional” que establece las medidas y acciones para reaccionar oportunamente ante eventuales ataques cibernéticos.

El Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática Nacional (CSIRT-CR), del MICITT, trabaja desde la semana anterior en la asesoría técnica de funcionarios expertos que realizarán un despliegue a todas las instancias del sector público, tanto de la administración central, como del Poder Judicial, instituciones descentralizadas y gobiernos locales. Serán 50 personas funcionarias del Grupo ICE que harán la labor de levantar información relevante para fortalecer las medidas contra los ciberataques, a partir de esta semana.

“Desde el MICITT hacemos un llamado a colaborar con este despliegue, que es un esfuerzo nacional y demuestra la voluntad interinstitucional del Gobierno de la República por ejecutar acciones en esta coyuntura tan importante. Nuestro compromiso por seguir trabajando para que los y las costarricenses se sientan más seguros en el mundo de la tecnología” dijo el jerarca del MICITT, Carlos Enrique Alvarado Briceño.

En el esfuerzo nacional, el CSIRT ha venido trabajando en una guía para el sector privado que permita convertirse en el norte para la aplicación de políticas en materia de ciberseguridad. La primera fase que arranca hoy, es de contingencia, en la cual, se acciona el despliegue hacia todo el país, designando el instrumento creado por el CSIRT-CR del MICITT, verificando la implementación de lineamientos, recopilando la información de la infraestructura digital.

Dicho esfuerzo institucional se ha venido realizando con las cámaras empresariales y el Clúster de Ciberseguridad, así como la guía de recomendaciones técnicas en materia de seguridad.

La CNE, a partir de la declaratoria de emergencia, ha iniciado la coordinación con el MICITT para documentar el evento que ha generado la emergencia. Con base en esto, se está trabajando en la elaboración del “Plan General de Emergencia”, que se enfocará en atender los daños que se hayan ocasionado a los sistemas hasta la fecha de la declaratoria y recuperar los servicios que han sido afectados, conforme al mandato de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo N°8488.

En la actividad el MICITT anunció al señor Roberto Lemaitre como el nuevo director de Gobernanza Digital Lemaitre quien es experto en ciberseguridad, y que en marzo anterior recibió una mención especial por su liderazgo y trabajo en la región en materia de ciberseguridad.