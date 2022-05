La Comisión Europea propone a los países de la UE reponer su arsenal militar

Bruselas, 18 may (Sputnik).- La Comisión Europea invitó a los Estados miembros de la Unión Europea a restablecer las existencias de armas y municiones mermadas, en particular, por los envíos a Ucrania, según el documento publicado este miércoles.



«Se propone centrar los esfuerzos en cerrar tres carencias: restaurar las existencias, reemplazar las viejas armas soviéticas, fortalecer los sistemas de defensa aérea y antimisiles», dice el comunicado.



Según un alto representante europeo, está previsto formar lo antes posible un grupo de trabajo para abordar el asunto, en el que también participarán militares.



«La tarea de este grupo de trabajo es recopilar y analizar información de los Estados miembros de la UE, y luego decidir sobre las medidas que deben implementarse», dijo.



La fuente recalcó que se considera «el posible uso de fondos europeos para apoyar proyectos importantes para la UE» y entre las propuestas de la Comisión Europea, destacó, se prevé «la contratación conjunta en el sector de defensa».



«La idea es alentar a los países de la UE a participar en la contratación conjunta para reponer las existencias. Esto debería permitir cerrar las brechas existentes», agregó.



Numerosos países condenaron la operación militar rusa en Ucrania y apoyaron a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.



Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)