Secretario General de ONU se solidariza con familias de 100.000 desaparecidos en México

Ciudad de México, 18 may (Sputnik).- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó este miércoles su solidaridad con las familias de personas desaparecidas en México, después de que autoridades del país latinoamericano reportaron la noche del lunes pasado un recuento de más de 100.000 casos.



«António Guterres transmite su profunda solidaridad a los familiares de las víctimas que anhelan reunirse con sus seres queridos, los buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad, la justicia y las garantías de que esto no vuelva a suceder», dijo el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una declaración emitida en la sede de la ONU en Nueva York (EEUU, noreste).



El Registro Nacional de Personas Desaparecidas anunció la noche del lunes pasado que, desde 1964 hasta el 16 de mayo del año en curso, se desconoce el paradero de 100.012 personas ausentes y que más del 30 por ciento de esos casos fueron reportados desde diciembre de 2018, cuando comenzó el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La ONU renueva así «su compromiso de acompañar a México en sus esfuerzos por prevenir y combatir esta grave violación de los derechos humanos, que causa un extraordinario sufrimiento a las víctimas y sus familias y perjudica a la sociedad en su conjunto», dice el mensaje de Guterres, transmitido por su portavoz, difundido por la representación permanente en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh).



Acciones del gobierno



La cifras de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas detallan que una de cada tres personas desaparecidas se registró en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al contabilizarse 31.533 casos de desaparición desde diciembre de 2018, cuando comenzó la actual administración.



«El secretario general elogia las medidas positivas adoptadas por el Gobierno mexicano para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones y alienta a las autoridades mexicanas a seguir acelerando los avances», dice la declaración de Dujarric.



La Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo el martes un llamado a las autoridades mexicanas a redoblar los esfuerzos ante la tragedia de las desapariciones de personas «que ya superan las 100.000».



Más del 97 por ciento de las desapariciones de las que se conoce la fecha ocurrieron después de diciembre de 2006, «cuando México transitó a un modelo militarizado de seguridad pública».



Guterres también celebró que algunas de las medidas gubernamentales se aplicarán con el apoyo de la ONU, incluida la representación de Bachelet y el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, en inglés).



López Obrador dijo este miércoles que esos registros se incrementan en su administración porque «se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda».



«Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora, ni a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico, y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían», agregó el jefe de Estado.



Reafirmó que ha asumido la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y ayudar a los familiares de las víctimas.



«Puede ser que ahora los buscamos y que antes no. Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraban como un delito con esas características los asesinatos de mujeres», argumentó.



Bachelet citó el registro oficial para señalar que «alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años al momento de su desaparición».



La alta comisionada señala que «esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas».



La impunidad es casi total y solo 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores, señala el llamamiento lanzado desde la sede del Acnudh en Ginebra (Suiza, oeste). (Sputnik)