La economía de Hungría sucumbirá sin el gas ruso, dice el ministro de Exteriores húngaro

Washington, 21 may (Sputnik). – El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, declaró que la economía de su país sucumbirá sin los suministros del gas ruso.



«Nuestra economía sucumbirá sin el gas ruso. Las transformaciones tecnológicas para que nuestras empresas pudieran procesar el petróleo y el gas que no sean de Rusia, requerirán inversiones adicionales de hasta 550 millones de euros», dijo en una entrevista con la televisión Fox News.



El canciller húngaro señaló que las inversiones totales necesarias para solucionar ese problema rondarán los 1.000 millones de euros.



Szijjarto comentó, además, que si resulta imposible acceder al petróleo ruso, Hungría no tendrá «posibilidad física» de importar petróleo de otras fuentes en cantidades suficientes.



La República Checa, Eslovaquia y Hungría se pronunciaron en contra de un embargo total al petróleo ruso: Chequia y Eslovaquia piden un período de transición de tres años, mientras Hungría pide hacer una excepción para el suministro de petróleo de Rusia a través de oleoductos. (Sputnik)