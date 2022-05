Biden afirma que ninguna sorpresa por parte de Corea del Norte tomará desprevenido a EEUU

Washington, 22 may (Sputnik).- El presidente Joe Biden afirmó que Estados Unidos está preparado para cualquier sorpresa por parte de Corea del Norte.



«Estamos preparados para cualquier cosa que haga Corea del Norte», dijo Biden este domingo, de visita en Seúl.



El mandatario estadounidense, cuya comparecencia ante la prensa fue transmitida por la Casa Blanca, aseguró que no le preocupan los posibles planes de Pyongyang de llevar a cabo una prueba nuclear, que sería la séptima.



Biden hizo este comentario al día siguiente de haber llegado a un acuerdo con el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para ampliar la envergadura de ejercicios militares conjuntos y usar todo el arsenal disponible, incluidas las capacidades de defensa nuclear, convencional y de misiles, frente a la creciente amenaza de armas nucleares y de misiles por parte de Corea del Norte.



La agencia de noticias Yonhap reportó el jueves pasado, citando a la inteligencia surcoreana, que Corea del Norte habría concluido los preparativos para un nuevo ensayo nuclear y estaría eligiendo el momento apropiado para ejecutarlo o realizar otro lanzamiento de misil balístico intercontinental (ICBM).



El último ensayo nuclear de Corea del Norte, el de una bomba de hidrógeno de 250 kilotones para misiles balísticos intercontinentales, fue realizado el 3 de septiembre de 2017.



El 24 de mayo de 2018, Corea del Norte desmanteló el centro de Punggye-ri, donde había llevado a cabo seis pruebas nucleares subterráneas entre 2006 y 2017, detonó cuatro túneles bajo el monte Mantapsan y demolió las infraestructuras de superficie.



No obstante, fuentes militares y de inteligencia surcoreanas informaron a finales de marzo pasado de supuestas obras de excavación para abrir un atajo hacia el túnel 3, uno de los cuatro detonados en 2018.



Desde principios de 2022, sin embargo, Corea del Norte realizó al menos 16 pruebas de armas, incluido el lanzamiento del misil balístico intercontinental Hwasong-17 que puso fin a la moratoria de ensayos de ICBM y nucleares autoimpuesta en 2017.



Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben a Corea del Norte desarrollar programas militares nucleares y de misiles balísticos. (Sputnik)