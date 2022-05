Ministra alemana rechaza plan UE de control de Internet contra abusos

Berlín/Bruselas, 22 may (dpa) – La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, se mostró en contra del plan de la Comisión Europea de endurecer el control de Internet para detectar casos de abusos y pornografía infantil.

«Quiero endurecer la posición contra los que infligen una violencia terrible a los niños. Tenemos que endurecer las medidas contra esta repugnante criminalidad, sobre todo a nivel europeo, para llegar a las grandes plataformas (…) pero no debemos interferir en las comunicaciones privadas encriptadas pues muchas personas que no tienen nada que ver con estos actos se verían afectadas», declaró Faeser al diario «Bild am Sonntag».

La ministra añadió que es un gran logro que haya comunicaciones que el Estado no pueda investigar. «No creo que sea compatible con nuestras libertades civiles revisar cada mensaje privado sin un motivo previo», apuntó.

Las imágenes de abusos se comparten y comercializan sobre todo en foros y plataformas de la denominada «red oscura», agregó.

«Eso es lo que debemos vigilar sistemáticamente, condenar a los autores y cerrar las plataformas (que distribuyen las imágenes). Si se descubre material allí, el proveedor debe informar inmediatamente a las autoridades investigadoras para que puedan tomar medidas inmediatas», subrayó.

Según Faeser, este enfoque hará que se investiguen más casos, por lo que abogó por más puestos en la Policía y las fiscalías alemanas para dedicarse a esta labor, así como por proveerles de un buen equipamiento técnico.

El proyecto de ley de la Comisión de la Unión Europea (UE) presentado a mediados de mayo prevé obligar a proveedores como Google y Facebook a utilizar programas informáticos para buscar en sus servicios imágenes de abusos o pornografía infantil. Además, prevé la creación de un centro de la UE para proporcionar la tecnología pertinente.

Según la iniciativa de Bruselas, que también ha sido criticada por los defensores de la protección de datos, estas tecnologías no deberían poder extraer más información de los mensajes que aquella que apunte a la difusión de abusos. El software debe diseñarse de manera que represente la menor intrusión posible en la privacidad de los usuarios.

Según la Comisión de la UE, en 2021 se denunciaron en todo el mundo 85 millones de imágenes y vídeos que mostraban abusos sexuales a menores, y el número de casos no denunciados es muy elevado.