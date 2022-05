Buques de la Real Marina británica podrían escoltar graneleros desde Ucrania

Londres, 24 may (Sputnik).- El Reino Unido mantiene conversaciones con varios países sobre el envío de buques de guerra al mar Negro para desbloquear el suministro de cereales desde Ucrania y evitar así una crisis alimentaria global, escribe este martes el diario The Times.



Una «coalición de los dispuestos», según el periódico, intentaría romper el bloqueo naval por parte de Rusia y establecer un “corredor de protección” desde Odesa hacia el Bósforo.



Una fuente diplomática dijo a The Times que la titular del Foreign Office, Liz Truss, «apoya la idea», formulada por el ministro de Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis.



En opinión de Landsbergis, quien discutió esa iniciativa con Truss, la futura coalición podría incluir algunos países de la OTAN y otros, que dependen de la importación de cereales.



Egipto, muy afectado por la escasez de trigo, podría estar dispuesto a participar, señala The Times.



Para implementar el plan, escribe el rotativo, habría que recabar el consentimiento de EEUU. Probablemente sería necesario también escoltar los cargueros que salgan de Nikoláev, otro puerto del sur de Ucrania.



Un funcionario de Occidente opinó, en declaraciones a The Times, que sin el acuerdo de Rusia sería imposible poner en práctica el plan, por riesgo de incidentes.



El titular de Agricultura ucraniano, Nikolái Solski, constató la semana pasada que la exportación de cereales desde el país se vio paralizada debido al bloqueo naval por parte de Rusia. Antes del 24 de febrero, según él, Ucrania exportaba unos cinco millones de toneladas de granos al mes por vía marítima, volumen que se redujo a unas 200.000 toneladas en marzo. Como resultado, más de 20 millones de toneladas de cereales y otros cultivos quedaron sin acceso al mercado mundial, dijo el ministro.



Rusia niega poner obstáculos a la exportación de cereales desde Ucrania, a la que acusa de haber instalado minas navales en sus puertos. Además, argumenta que las sanciones unilaterales impuestas contra Rusia causaron cortes en las cadenas de suministro y en los flujos de finanzas internacionales.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sugirió este lunes que Ucrania exporte sus cereales por vía terrestre, en los trenes que vuelven a Polonia después de traer armamento. (Sputnik)