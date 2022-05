EEUU y la UE tendrán que compensar a Rusia por daños de sus sanciones, dice Cámara baja

Moscú, 23 may (Sputnik).- Estados Unidos, la Unión Europea y otros países «hostiles» deberán pagar a Rusia por los daños causados por sus sanciones, sostuvo el presidente de la Cámara baja de este país, Viacheslav Volodin.



«Los Estados hostiles tendrán que compensar los daños ocasionados a la economía rusa», señaló el legislador en la red social Telegram.



Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la órbita de Washington impusieron varios paquetes de restricciones contra empresas y sectores enteros de la economía de Rusia por su operación militar para frenar los bombardeos ucranianos contra las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk. En concreto, las sanciones impiden las exportaciones de alimentos y fertilizantes, así como las transacciones comerciales.



Volodin remarcó también el efecto bumerán de las sanciones antirrusas.



«Si vemos el precio de la gasolina, en Australia se encareció un 30,3 por ciento, en Estados Unidos 27,6 por ciento, en Canadá 22,2 por ciento, en los países de la Unión Europea 19,3 por ciento. Desde la crisis energética de los años 1970 no se había visto un aumento tan brusco de los precios», consignó.



El líder parlamentario achacó el alza de los precios al presidente estadounidense, Joe Biden, así como a los mandatarios de varios países europeos.



Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las fuerzas de Vladímir Zelenski.



El Ministerio de Defensa ruso aclaró que la operación no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica del Gobierno ucraniano.



Donetsk y Lugansk acusaron a Zelenski de incrementar los bombardeos contra los civiles de Donetsk y Lugansk desde mediados de febrero tras recibir ingentes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.



Las dos repúblicas se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. (Sputnik)