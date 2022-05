Exgobernador de Sao Paulo descarta candidatura presidencial en Brasil

Brasilia, 23 may (Prensa Latina) El exgobernador del estado de Sao Paulo Joao Doria anunció hoy que está fuera de la carrera presidencial como candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Doria puso fin a su aspiración tras una serie de enfrentamientos en el seno del PSDB, en el cual emergió una resistencia a su nombre para abanderar a la organización política en las elecciones de octubre.

«Entiendo que no soy el candidato de la cúpula del PSDB, y lo acepto. Siempre he buscado y seguiré buscando el consenso, aunque sea contrario a mí. Me voy con el corazón herido y el alma ligera», afirmó Doria, quien habló junto a su esposa Bia Doria y el presidente del partido, Bruno Araújo.

Aseguró que seguirá «como un sereno observador de mi país, siempre con la voluntad de luchar en la guerra a la que fui llamado. Que Dios proteja a Brasil», añadió.

Opositor al mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro en las próximas justas comiciales, Doria ganó las previas del PSDB y, hasta ahora, era oficializado como precandidato al poder.

En 2001 ingresó a la socialdemocracia y en 2016 se lanzó como candidato a la alcaldía de Sao Paulo. Elegido, se convierte en el primer pretendiente que ocupa el puesto en primera vuelta desde 1992.

Unos 15 meses después de instalarse como alcalde, renunció para presentarse como candidato a gobernador. En 2018 se impuso a Márcio França y asume el cargo.

Hasta la fecha, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, precandidato del Partido de los Trabajadores, encabeza todas las encuestas de opinión rumbo al sufragio del 2 de octubre, en el que pretende reelegirse Bolsonaro.