Presidente Chaves solicitará ingreso a la Alianza Pacífico

Posterior al fracaso del gobierno de George Bush por instalar un área de libre comercio para todo el continente americano, denominado ALCA, Fidel Castro y Hugo Chávez lanzaron la iniciativa de la Alianza Bolivariana de los pueblos de nuestra América (ALBA). Actualmente la integran la República Bolivariana de Venezuela, República de Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.

Ante el fracaso del ALCA y como respuesta al ALBA, con el objetivo de rescatar algo de la iniciativa de Busch, los gobiernos más conservadores y pro estadounidenses del continente fundaron la ALIANZA PACIFICO. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por cuatro países miembros: Perú, Chile, Colombia, México, cuatro países en proceso de incorporación, cuatro países asociados y más de 40 países observadores en 4 continentes.

El ocho de agosto de 2017, cuando se integra el llamado Grupo de Lima, en ese momento México, Colombia y Perú tenían al mando narcogobiernos sumamente corruptos y por tal razón, con muchos tino se le conocía como el Cártel de Lima.

Varios gobiernos de Costa Rica han tenido la tentación de sumarse a la ALIANZA PACIFICO pero se toparon con un ambiente frío, escéptico, inclusive algunos hicieron importantes señalamientos de lo inconveniente que era para el país.

Pareciera que el gobierno de Rodrigo Chaves está dispuesto a ir más allá en la ruta de los TLC y dar el paso a que no se animaron los gobiernos anteriores y ha anunciado que solicitará el ingreso de Costa Rica a este organismo. Esto confirma que no hay cambio, sino más bien la profundización en la implementación del modelo neoliberal.

Pero del 2011, fecha en que fue creada la Alianza Pacífico al 2022 ha pasado bastante agua por debajo del puente, en particular los gobiernos de México, Perú y Chile ya no son ya aquellos innombrables gobierno de la derecha corrupta, sino que hoy está en México Andrés Manuel López Obrador, en Chile Gabriel Boric Font y en Perú Pedro Castillo Terrones. No me cabe duda que Gustavo Francisco Petro Urrego será el presidente de Colombia.

Como pueden ver, los cuatro países de la Alianza Pacífico, con sus diversos matices, estarán gobernados por líderes de izquierda, muy distantes de quienes fueron sus fundadores y sus objetivos originales.

No es aventurado presumir que esta alianza puede tener una deriva más progresista, inclusive en algunos aspectos coincidir con lo que anima al ALBA y a la CELAC. En todo caso no es pecado soñar y que nuestro presidente esté muy consciente donde se va a meter, si no se había enterado que la Alianza Pacífico ya no es una madriguera de países conservadores y aliados a ultranza de los Estados Unidos. Si entra ahí tendrá que sopesar esta nueva realidad y el sentimiento de rebeldía que se ha desatado con motivo de la Cumbre de las Américas a realizarse en territorio de Estados Unidos, donde muchos gobiernos no están de acuerdo en que se haga exclusiones.

(*) Juan Félix Montero es Profesor pensionado.