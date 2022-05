Central obrera de Colombia propone renegociar el salario mínimo

Bogotá, 24 may (Sputnik).- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las principales organizaciones obreras de Colombia, propuso este martes al presidente, Iván Duque, renegociar el salario mínimo que se fijó en 1.000.000 de pesos (250 dólares) debido a la inflación creciente del país.



«No hay bolsillo ni salario que aguante la inflación. Le hemos solicitado al Gobierno del presidente Duque alza general de salarios y para ello debe convocar la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Estamos a la espera, presidente», aseguró el director de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, que ha mantenido por años que el salario no alcanza.



La propuesta de la organización obrera es atípica, pues la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia se hace a final de año y se tiene en cuenta la inflación y otras realidades económicas del país.



La organización obrera ha dicho que la situación de desempleo y aumento de los precios no ha mejorado a pesar de que ya no hay restricciones y que el último aumento salarial ha sido «devorado» por la inflación.



«El aumento del salario mínimo del 10,07 por ciento y el de los trabajadores estatales de 7,26 por ciento, ha sido devorado en menos de tres meses por la galopante inflación, con lo cual el hambre y la carestía siguen creciendo en el país, afectando a la mayoría de los colombianos», sostuvo en un comunicado la central de trabajadores que responsabilizó de esto al «mal Gobierno de Duque».



Según los datos del Departamento Nacional de Estadística la inflación del país llegó a su punto más alto en abril, pues los precios aumentaron en 9,23 por ciento, es decir, al mayor incremento en los últimos 21 años. (Sputnik)