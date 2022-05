Destacan fracaso demócrata en Estados Unidos

Washington, 24 may (Prensa Latina) Los demócratas no necesitan a los republicanos para perder y van en camino a un precipicio electoral del que no podrán salir en años, advirtió hoy un análisis publicado por el diario californiano La Opinión.

Suscrito por Alicia Alarcón, una periodista mexicana residente en Los Angeles, California, el informe destaca la incapacidad del presidente estadounidense, Joe Biden, de avanzar su agenda hecha trizas por dos senadores de su propio partido.

A un año y medio de haber asumido la presidencia, Biden no cumplió con ninguna de sus promesas de campaña, incluida la reforma migratoria, el control de armas, mejorar las relaciones con Cuba y eliminar las onerosas tarifas que puso el expresidente Donald Trump a las importaciones de China, subrayó Alarcón.

En su valoración que toca de cerca a Biden, la analista afirmó que nunca sabremos si la guerra entre Rusia y Ucrania, pudo evitarse vía diplomática porque la diplomacia está ausente en la agenda del mandatario estadounidense.

En la historia moderna de este país, es la primera vez que un presidente en tiempos de paz, insulta a los líderes de dos potencias mundiales al mismo tiempo, remarcó.