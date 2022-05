La provincia ucraniana de Zaporizhzhia trazará una ruta hacia la integración con Rusia

Simferópol (Rusia), 25 may (Sputnik).- La provincia ucraniana de Zaporizhzhia tomará un rumbo hacia la incorporación a Rusia como su región, anunció a la agencia Sputnik el miembro de la administración militar-civil de Zaporizhzhia, Vladímir Rógov.



«Sólo puede haber un futuro para la provincia de Zaporizhzhia: debe formar parte de Rusia, debe convertirse de pleno derecho en una entidad federada de la Federación de Rusia», dijo.



Según sus palabras, no hace falta constituir la República Popular de Zaporizhzhia, ya que esa provincia busca incorporar a Rusia.



«Siempre hemos sido una parte avanzada del Imperio ruso. La población de la provincia de Zaporizhzhia tiene una mentalidad absolutamente rusa, por lo que tardará unos meses en adaptarse por completo. Cada vez hay más gente que defiende de forma activa el acercamiento a Rusia», subrayó Rógov.



Una vez liberada la ciudad de Zaporizhzhia, capital de la región homónima, se perfilará la forma de integración y reunificación de la provincia con el país euroasiático, especificó el funcionario.



«A día de hoy, dos tercios de la región ya han sido liberados de los nacionalistas ucranianos y están bajo el control del Ejército ruso, pero por ahora, infelizmente, la capital –la ciudad de Zaporizhzhia– está bajo la dirección y el control externos del régimen de (presidente de Ucrania, Vladímir) Zelenski. Estamos seguros de que la ciudad será liberada. Los nacionalistas ucranianos también entienden que no podrán mantener Zaporizhzhia, por lo que ya están retirando sus bienes y sacando a sus familias de la ciudad», insistió Rógov.



Añadió que la provincia de Zaporizhzhia es capaz de ocupar el lugar que le corresponde en el Distrito Federal del Sur.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero pasado una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



En su discurso, Putin aseguró que no entra en los planes de Rusia ocupar territorios ucranianos.



En el transcurso de la operación, las tropas rusas lograron extender su control a la totalidad de la provincia de Jersón, así como a la costa del mar de Azov en la provincia de Zaporizhzhia. En estos territorios se establecieron administraciones militares civiles que comenzaron a difundir programas de radio y televisión rusos y a restablecer los vínculos comerciales con Crimea, que se reincorporó a Rusia en marzo de 2014.



A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso dio por cumplidos los objetivos de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se enfocará en adelante en «la liberación del Donbás». (Sputnik)