Ville Noialles en Haití, la capital del hierro cortado

Puerto Príncipe, 25 may (Sputnik).- A unos 30 minutos de la capital haitiana, el pueblo de Noialles se erige como el principal centro del hierro cortado, una técnica que se desarrolló a mediados del pasado siglo, y que encontró en la comuna de Croix des Bouquets su sitio de inspiración.



«Somos más de 300 artistas los que trabajamos en Ville Noialles el hierro cortado, una técnica que muchos aprendimos de nuestros padres y que nos ha permitido sostener a nuestras familias desde hace décadas», dijo a la Agencia Sputnik el presidente de la Asociación de Artistas y Artesanos de Croix-des-Bouquets (Adaac), Remy Jean.



En el pueblo ,situado unos 11 kilómetros al noroeste de la capital, más de 800 personas están involucradas en el trabajo con hierro. Lo que para algunos son desechos constituyen el principal soporte de estos artesanos que moldean el metal para conformar obras artísticas que dialogan con las costumbres y tradiciones del país caribeño.



«La artesanía de Noailles forma parte de nuestro patrimonio», dijo a esta agencia la ministra de Cultura y Comunicación, Emmelie Prophète, quien la semana pasada inauguró una feria junto a la embajada de España para visibilizar la obra de estos creadores.



En Croix des Bouquets funcionan unos 80 talleres donde los artesanos despliegan su creatividad a los artesanos donde se despliega



Georges liatud



Georges Liataud fue el artífice de esta tradición en Croix des Bouquets, luego de que en 1947 regresara a su ciudad natal con la experiencia de trabajar en la Haitian-American Sugar Company, donde reparó los rieles de la red ferroviaria de la minería del azúcar.



Seis años después, el encuentro con Dewitts Peter, un amante del arte estadounidense que fundó en 1944 el Centro de Arte en 1944, provocó el desarrollo de esta tradición que ya había dado sus primeros pasos, y a la que se sumó la herencia de los simbolismos europeos y africanos.



Hasta hoy la presencia del vudú, la cosmogonía mágico-religiosa traída en barco por los africanos esclavizados, permea la mayoría de las piezas de hierro cortado de los artesanos del patio.



«Es difícil en Haití crear al margen de la cosmogonía vudú, porque forma parte de nuestra cultura, de cómo entendemos lo que nos rodea», explicó a la Agencia Sputnik el artesano Cajuste Mane Peter, cuya familia también está ligada al hierro cortado.



Inseguridad contra el arte



Pese a que Prophète reconoce que el arte de estos creadores es emblemático, con un saber hacer único para moldear el hierro, el actual clima de inseguridad que afecta a todos los sectores se ha ensañado particularmente con el arte. «Son momentos de grave crisis nacional», admitió la ministra de Cultura.



La reconocida villa se encuentra situada en la comuna de Croix des Bouqutes, que en los últimos años se convirtió en el fuerte del poderoso grupo armado 400 Mawozo, responsable uno de los secuestros más mediáticos del pasado año, cuando retuvieron por casi dos meses a misioneros de Estados Unidos y Canadá.



La situación obligó a muchos artistas a huir de la zona, refugiarse en sus viviendas, y sobre todo dejar de crear, poniendo en riesgo los ingresos familiares.



«Actualmente el arte está en riesgo, Corix des Bouquets se ha convertido en un pueblo de bandas armadas desterrando el poco turismo en la zona sin el cual no podemos sobrevivir, pues son quienes compran nuestras creaciones», dijo Jean a esta agencia.



«Y para nosotros es matar un sueño, un sueño que salvó a muchos de integrar las mismas pandillas y que además nos enorgullece porque identifica a Haití en el mundo», lamentó.



El Gobierno aún no ofreció soluciones para la situación en Croix des Bouquets, mientras los artistas buscan otras vías para mantener viva la tradición y recientemente organizaron con la ayuda de la embajada de España una feria y tienen en planes otra con la reconocida historiadora Odette Roy Fombrum. (Sputnik)