Bolsonaro participará en Cumbre de las Américas y se reunirá con Biden

Río de Janeiro (Brasil), 26 may (Sputnik).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, participará de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, y mantendrá un encuentro bilateral con su par estadounidense, Joe Biden, informó el miércoles la prensa local.



Bolsonaro aceptó invitación hecha por Biden y mantendrá una reunión bilateral con el presidente estadounidense durante la Cumbre de las Américas, publicó el portal O Globo.



La invitación para la reunión fue hecha directamente a Bolsonaro el martes por Chistoper Dodd, asesor de la Casa Blanca, añadió el medio.



El Blog do Nolasco, del portal R7, publicó que el jefe de Estado del gigante sudamericano le confirmó el encuentro con su par norteamericano.



La presencia del líder brasileño en la cita continental y reunión con Biden será anunciada oficialmente este viernes, según R7.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo boliviano, Luis Arce, anunciaron anteriormente que no asistirán a la cumbre debido a la exclusión de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. (Sputnik)