Corea del Norte registra más de un centenar de presuntos casos del covid-19 en un día

Seúl, 26 may (Sputnik).- Corea del Norte detectó más de 105 mil nuevos pacientes con una «fiebre» en una jornada, según la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA, según sus siglas en inglés).



Se agrega que el total número de los pacientes con fiebre ya supera 3,17 millones de personas desde finales de abril, 2,98 millones de ellas ya se recuperaron.



Se desconoce por el momento qué porcentaje de estos enfermos realmente corresponde al covid-19.



Durante los últimos tres días Pyongyang no informó de ningún muerte por la enfermedad, mientras el número total de decesos asociados es de 68 personas, la mortalidad es de un 0,002 por ciento. Está confirmado que al menos uno de los fallecidos tenía la subvariante BA.2, la llamada ómicron furtiva.



KCNA indicó que la situación con la propagación del covid-19 en Corea del Norte «se contiene y se controla con eficacia» y permanece estable.



El brote de lo que los medios norcoreanos se empeñan en llamar «fiebre no identificada» ‒y que, según las sospechas, son casos de infección por el virus SARS-CoV-2‒ estalló a finales de abril.



A lo largo del país se mantiene un estricto confinamiento y el Ejército desplegó a sus médicos en todas las farmacias de Pyongyang para garantizar el suministro de medicamentos las 24 horas al día. (Sputnik)