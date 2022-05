Enviado especial de EEUU para Irán resta importancia al papel de Rusia en acuerdo nuclear

Washington, 25 may (Sputnik).- El enviado especial de EEUU para Irán, Rob Malley, restó importancia este miércoles al supuesto papel central de Rusia en las negociaciones del acuerdo nuclear con la nación persa y calificó tales afirmaciones de «pura fantasía».



«Se ha escrito mucho sobre el papel de Rusia que ha sido pura fantasía. Rusia no ha desempeñado un papel central en estas negociaciones», declaró Malley ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.



El enviado agregó: «Nuestros aliados europeos se ofenderían al escuchar eso. Ellos han estado en el asiento del conductor, son los que han estado negociando, son los que se preocupan por el programa nuclear de Irán como nosotros».



Malley dijo que Rusia ha desempeñado un papel porque forma parte del llamado grupo de naciones P5+1, que incluye a Estados Unidos, Francia, China y el Reino Unido, además de Alemania.



«Y como ha mencionado, ya en 2016 jugaron un papel en la recepción del exceso de uranio enriquecido de Irán. Habrá que ver qué pasa esta vez, pero ese fue el papel que jugaron (…) Entonces apoyaron el acuerdo. Esperaríamos que, si llegamos a un acuerdo, todo el P5+1 lo respetara», dijo Malley.



Cuando se le preguntó si se está explorando un socio alternativo que sirva de administrador del material nuclear enriquecido de Irán, Malley dijo que «sí».



El enviado especial estadounidense también dijo que, aunque su país está buscando la vuelta al acuerdo nuclear, cree que «las probabilidades de que la negociación tenga éxito son menores que las probabilidades de fracaso que se deben a las excesivas demandas iraníes», a las que no sucumbirán.



En 2015, el P5+1, Irán y la Unión Europea (UE) firmaron el acuerdo nuclear multipartito, conocido formalmente como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) para aliviar las sanciones a a Teherán a cambio de reducir sus actividades nucleares.



En 2018, Washington se retiró unilateralmente del acuerdo y volvió a imponer sanciones a Irán.



En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron negociaciones para restablecer el acuerdo nuclear, trabajando en Viena.



Sin embargo, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, anunció en marzo una pausa en las conversaciones de Viena «debido a factores externos». (Sputnik)