Europa puede perder a América Latina como ya perdió a Rusia, dice ministro brasileño

Río de Janeiro (Brasil), 26 may (Sputnik).- El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, advirtió el miércoles a Europa que si no potencia la integración con América Latina puede perderla, como ya le sucedió con Rusia.



«Les dije a los europeos que han perdido a Rusia y ahora perderán a América Latina. Y se quedarán solos consigo mismos si no entienden que tienen que integrarse con los que se quedaron atrás», dijo Guedes al abogar por una mayor integración entre Europa y Latinoamérica, según consigna el portal G1.



El ministro hizo las declaraciones en Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial.



Guedes reiteró que, frente a la interrupción de las cadenas de producción mundiales por la pandemia de covid-19 y el conflicto en Ucrania, Brasil es una buena opción para suministrar alimentos y recibir inversiones en energía verde. (Sputnik)