Irán espió a la agencia atómica para ocultar sus avances a los inspectores nucleares

Tel Aviv, 25 may (Sputnik).- Irán utilizó documentos internos de la ONU para evadir información y engañar al organismo mundial de control nuclear hace más de 15 años, informó este miércoles el diario Wall Street Journal.



«Irán puede diseñar respuestas que admitan lo que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ya sabe, dejar escapar información que probablemente se descubriría sola y, al mismo tiempo, ocultar lo que el OIEA aún no sabe y que Irán quiere mantener así», dijo al periódico David Albright, quien dirige el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional.



Según el informe, los funcionarios iraníes aseguraron el acceso a los documentos del OIEA y los distribuyeron entre los altos funcionarios involucrados en su programa nuclear entre 2004 y 2006, lo que les permitió preparar historias para la prensa, falsificar información y obtener información sobre lo que los inspectores sabían y no sabían.



Los documentos y las notas adjuntas en persa vienen de la información que Israel robó del archivo nuclear de Irán, según el Wall Street Journal. (Sputnik)