Más de 27 organizaciones internacionales acompañarán las elecciones en Colombia

Bogotá, 26 may (Sputnik). La Registraduría Nacional de Colombia, encargada de organizar los comicios, anunció el miércoles que las elecciones presidenciales del próximo domingo serán acompañadas por más de 27 organizaciones internacionales.



«Más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para hacer acompañamiento técnico y observación electoral durante los comicios del 29 de mayo, en los que se elegirá presidente y vicepresidente de la república para el período 2022-2026», afirmó el registrador nacional, Alexander Vega Rocha.



El funcionario rescató la importancia de que hayan sido convocadas.



«Así tendrán mayor claridad sobre el proceso y podrán observar y aportar. Como organismo externo a Colombia, podrán opinar de forma totalmente imparcial y dejar conceptos que ayuden al proceso electoral», añadió.



El líder del órgano encargado de la votación resaltó que todas las garantías electorales están dadas para el desarrollo normal de los comicios.



«Están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral. Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas, y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado, no sólo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto», aseguró Vega a través de un comunicado.



El registrador detalló que son ocho las misiones internacionales de observación electoral acreditadas: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB).



«Todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios», punutalizó.



Las misiones estarán toda la semana en el país brindando acompañamiento en diferentes lugares y el 29 de mayo estarán observado el desarrollo de la jornada en diferentes puestos de votación, algunos de los cuales contarán con la implementación de la biometría.(Sputnik)