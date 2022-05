Moscú llama a sus socios de África a exigir la suspensión de las sanciones antirrusas

Moscú, 25 may (Sputnik).- Moscú llama a sus socios africanos a exigir que Occidente suspenda las sanciones antirrusas, declaró este miércoles el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una recepción organizada con motivo del Día de África.



«Pedimos a nuestros amigos, a la Unión Africana, que exijan insistentemente que Occidente levante las sanciones unilaterales ilegales que minan la infraestructura logística y de transporte que es imprescindible para el comercio mundial, lo que crea riesgos, ante todo, para los sectores vulnerables de la población», dijo Lavrov.



En opinión del canciller ruso, «la voz de África debe ser escuchada», y el secretario general de la ONU, António Guterres, «debe ocupar en esa esfera una postura que refleje más los principios».



«Me gustaría asegurar con firmeza una vez más que Rusia cumple y continuará cumpliendo fielmente sus obligaciones en virtud de los contratos internacionales relacionadas con el suministros y la exportación de alimentos, fertilizantes, energía y otros productos que África necesita urgentemente», subrayó el jefe de la diplomacia rusa.



Lavrov destacó que Moscú está al tanto de que «los países africanos son algunos de los más vulnerables en términos de seguridad alimentaria».



«Una parte de los Estados del continente depende críticamente de las importaciones de Rusia de productos agrícolas. Somos conscientes de que esos suministros son de gran importancia para conservar la estabilidad social, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, aprobados por la ONU», indicó el canciller ruso.



El ministro llamó a crear mecanismos conjuntos de Rusia y África, que estén protegidos de la presión de Occidente y permitan «conservar y ampliar en las nuevas condiciones las relaciones comerciales y de inversión que resultan mutuamente beneficiosas» .



Según el jefe de la diplomacia rusa, eso ayudaría a los países africanos y a Rusia a «basarse en mecanismos seguros logísticos y financieron que estén protegidos de una injerencia externa».



«Constato con satisfacción que los países de África mantienen un enfoque objetivo y racional en relación con lo que ocurre en Ucrania y a su alrededor», subrayó el titular.



En opinión de Lavrov, Rusia está al tanto de que «la conducta irreverente de los países occidentales provoca en ocasiones en el continente africano un rechazo abierto».



El canciller ruso destacó que Moscú aprecia que los países de África estén listos a seguir ampliando el diálogo y ampliando los intercambios económicos y humanitarios conjuntos, y confía en que «los amigos africanos no cedan ante la presión discriminatoria de Washington».



Debido a la situación en Ucrania, se estima que África podría sufrir una escasez de aproximadamente 30 millones de toneladas de alimentos, en particular, de trigo, maíz y soja.



El pasado 20 de mayo Oleg Ózerov, embajador de misiones especiales del Ministerio de Exteriores ruso, reveló que varios países africanos pidieron ayuda a Rusia con el suministro de fertilizantes y alimentos.



Las sanciones unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea, impuestas a Moscú por la operación militar lanzada el pasado 24 de febrero en Ucrania, ocasionaron a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes, por lo que organismos internacionales han advertido sobre una posible escasez de alimentos.



Actualmente, Rusia se ubica como el tercer mayor productor de fertilizantes nitrogenados del mundo, esto debido a la importancia que tiene el gas para la fabricación de estos productos, un recurso con el que cuenta la nación euroasiática en grandes cantidades. (Sputnik)