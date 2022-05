Presidente de EEUU planea viaje a Texas tras tiroteo en escuela primaria

Washington, 25 may (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, tiene previsto visitar el estado de Texas (sur) tras el tiroteo en una escuela primaria de la ciudad de Uvalde que causó la muerte de 21 personas, informó este miércoles la cadena CNN.



El personal de la Casa Blanca que planea la visita está ultimando los detalles del viaje, pero tiene en cuenta no distraer de los esfuerzos de respuesta en curso, señaló el canal de noticias, citando fuentes familiarizadas con la planificación del viaje.



Al menos 19 niños y dos adultos murieron el martes durante un tiroteo en la escuela primaria Robb, presuntamente perpetrado por Salvador Romas, de 18 años, quien fue abatido por los agentes de la ley que respondieron.



Las 21 víctimas de la escuela murieron dentro de la misma aula, dijo este miércoles el teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.



Romas también disparó a su abuela antes de dirigirse a la escuela primaria, pero no la mató, añadió Olivarez.



Biden emitió una proclama tras el tiroteo en la que ordenó que las banderas de Estados Unidos ondearan a media asta en los edificios públicos y en las instalaciones y buques militares hasta el 28 de mayo en honor a las víctimas del tiroteo. (Sputnik)