Sindicatos de trabajadores de Ecuador realizarán una movilización nacional el 22 de junio

Quito, 26 may (Sputnik).- El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador, la mayor organización sindical del país, convocó el miércoles a sus bases a una movilización nacional el 22 de junio, informó su presidente, Ángel Sánchez.



«Convocamos a la gran movilización nacional el día 22 de junio en todos los sectores de la Patria (…) Manifestamos el rechazo a las privatizaciones y al alto costo de la vida», dijo Sánchez en una conferencia de prensa.



El dirigente gremial añadió que a la organización le preocupa que tras un año de Gobierno, el presidente Guillermo Lasso no tiene una política social ni laboral.



Sánchez pidió que los excedentes que se han generado por los altos precios del petróleo se utilicen para financiar pequeñas y medianas empresas y generar fuentes de empleo.



El anuncio del FUT se da a un día de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocara a una movilización nacional indefinida a partir del próximo 13 de junio.



El martes Lasso cumplió un año al frente del Gobierno, en medio de fuertes críticas por el nivel de inseguridad que se vive en todo el país, el elevado índice de desempleo y la falta de insumos, medicinas y profesionales en la red de salud pública.



Dirigentes del FUT dijeron que habrá varias movilizaciones y acciones de resistencia para ser escuchados por el Gobierno, de quien demandan acciones para reactivar la economía, sobre todo de las clases populares.



En la conferencia de prensa, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, criticó que «el Gobierno ha preferido pagar la deuda externa y no la deuda social de educación, salud y seguridad».



La UNE, que es parte del FUT, también se unirá a la movilización.(Sputnik)