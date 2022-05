Estadounidenses prefieren salvar economía en vez de sancionar a Rusia

Washington, 26 may (Prensa Latina) Los estadounidenses son cada vez menos partidarios de castigar a Rusia por su operación militar en Ucrania si eso conlleva un costo para su economía, una señal de la preocupación existente hoy por la inflación.

Según una encuesta reciente, el 51 por ciento de los estadounidenses considera que debería limitarse el daño a la economía nacional, mientras que el 45 por ciento cree que la prioridad de la nación debería ser sancionar a Rusia de la manera más efectiva posible.

Esos resultados corresponden a un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizado este mes de mayo y contrasta con uno similar de abril, cuando las cifras eran exactamente inversas respecto a qué deberían priorizar si las sanciones o la economía.

Los cambios de opinión reflejan cómo el aumento de los precios de la gasolina, los comestibles y otros productos básicos afectan a millones de personas en este país norteño y limitan su disposición a apoyar financieramente a Ucrania.

Esa puede ser una señal preocupante para el presidente Joe Biden, quien ha aprobado el envío de millones de dólares para armar a Kiev desde que inició el conflicto y eso no le ha servido a lo interno para mejorar sus ya bajos índices de aprobación.

Una pesquisa reveló esta semana que el 57 por ciento de los votantes desaprueba la gestión del mandatario, o sea, un nuevo mínimo desde que llegó al poder en 2021 y preocupa a su partido cuando faltan apenas seis meses para las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró hoy que las sanciones impuestas a Rusia no provocaron la subida de los precios internacionales de los alimentos como consecuencia de la caída de las exportaciones, por lo que rechazó un eventual relajamiento de esas restricciones.

Sin embargo, desde que Washington y sus aliados iniciaron la guerra económica contra Rusia los especialistas advirtieron sobre las consecuencias de las medidas, con efectos a escala global por el enorme peso de las producciones rusas de alimentos, hidrocarburos y otros materiales.