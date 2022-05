Presidente de México define este viernes si asistirá a la Cumbre de las Américas

Ciudad de México, 26 may (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que recibió de Washington la invitación formal a participar en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio próximo en Los Ángeles, suroeste de y que tomará su decisión de asistir o no el viernes 27 de mayo.



«Mañana (viernes) vamos a definir ya la situación sobre la Cumbre, mañana en la mañana es probable, porque estamos valorando una serie de factores, depende de que inviten a todos (…). Me llegó ayer (miércoles) la invitación, está fechada hace cinco días, pero me llegó ayer», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.



México espera la definición del Gobierno de EEUU que encabeza Joe Biden, en el diálogo sobre su planteamiento de invitar a todos los países del continente sin exclusiones, en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela.



«El que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie, ya me llegó ayer la invitación. Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el Gobierno de EEUU y con el presidente Biden», enfatizó el mandatario mexicano.



El miércoles pasado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció que no asistirá a la IX Cumbre de las Américas, programada del 6 al 10 de junio próximos en Los Ángeles, California, estado fronterizo con México.



Al respecto, López Obrador expresó: «tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios y una persona honesta».



El presidente cubano escribió en su cuenta de Twitter que «Estados Unidos ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva».



La postura de México es respaldada por Argentina, Bolivia, Chile y Honduras.



Guatemala ya canceló su asistencia a la cita regional, en protesta por las críticas de Washington a la reelección de Consuelo Porra como fiscal general, cuestionada por supuesta corrupción. (Sputnik)