Tribunal de EEUU dictamina que Trump y sus familiares deben responder bajo juramento

Washington, 26 may (Sputnik).- Los tribunales estadounidenses dictaminaron que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y los miembros de su familia deben testificar bajo juramento en el caso de la Organización Trump, informó este jueves la fiscal general de Nueva York (EEUU, noreste), Letitia James.

«Los tribunales han dictaminado que Donald Trump debe cumplir con nuestra investigación legal sobre sus tratos financieros», dijo James después de que un tribunal decidiera ordenar al propio expresidente y a sus hijos, Donald Trump Jr e Ivanka Trump, que testifiquen bajo juramento.

James prometió continuar siguiendo los hechos del caso y asegurarse de que nadie pueda evadir la ley.

La División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York dictaminó que la investigación se inició legalmente desde el principio y está bien fundamentada.

«La OAG (Oficina del Fiscal General) comenzó su investigación después del testimonio público de un alto funcionario corporativo y revisó volúmenes significativos de evidencia antes de emitir las citaciones. Los apelantes no han identificado ninguna corporación implicada de manera similar que no haya sido investigada ni ejecutivos de dicha corporación que no hayan sido depuestos», informó el tribunal.

El tribunal también dictaminó que los apelantes no han podido demostrar que fueron tratados de manera inapropiada.

En junio de 2021, la fiscalía del distrito de Manhattan (Nueva York) presentó una acusación contra la Organización Trump y su director financiero Allen Weisselberg.

La acusación es por supuesta falta de pago de impuestos sobre cuantiosas prebendas (renta o remuneración) que Weisselberg y otros ejecutivos recibieron de la Organización Trump. (Sputnik)