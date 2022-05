Abogados de la provincia ecuatoriana de Manabí anuncian movilización para exigir seguridad

Quito, 28 may (Sputnik).- El presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Manabí (oeste), una de las más golpeadas por la delincuencia y el narcotráfico en Ecuador, anunció el viernes una movilización de los abogados el 2 de junio para pedir que el Gobierno de Guillermo Lasso brinde seguridad para jueces y fiscales de esa zona del país.



«El 2 de junio nos concentraremos en los exteriores de todas las Fiscalías de Manabí para pedirle al Gobierno que implemente la seguridad para jueces y fiscales a fin de evitar que se paralice la administración de justicia en la provincia y sucumba ante la delincuencia», dijo el titular del Colegio de Abogados de Manabí, Adolfo Castro, en conferencia de prensa.



Agregó que, tras el asesinato de la fiscal de esa provincia, Luz Marina Delgado, junto con otra persona, ocurrido el miércoles en la ciudad costera de Manta (oeste), la organización a su cargo ha recibido mensajes de varios agremiados que quieren renunciar a los cargos de fiscales y jueces.



Señaló que estos funcionarios no cuentan con el respaldo de su propio jefe, la Fiscalía General del Estado, ni del Consejo de la Judicatura (CJ) que es el órgano de Gobierno y administración de la función judicial.



Sobre el móvil del crimen cometido contra Delgado, Castro dijo que al momento es prematuro sacar conclusiones, aunque no descartó que ese hecho constituya un mensaje con objetivo de amedrentar a la Fiscalía de Manabí.



La tarde del viernes, la Fiscalía informó sobre la formulación de cargos contra tres mujeres por el asesinato de la fiscal y su acompañante.



El pasado 29 de abril, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en las provincias costeras de Manabí, Guayas y Esmeraldas, localizadas en el oeste del país, donde se registran la mayor cantidad de crímenes en lo que va del año.



La medida contempla el despliegue de 4.000 policías y 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y un toque de queda nocturno para contrarrestar la violencia generada por el narcotráfico y las altas tasas de criminalidad.



Según datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2022 las tres provincias sumaron 1.011 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 438.



En todo el país, con corte al 25 de mayo se registraron 1.538 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo de 2021 ocurrieron 702, según cifras de la Policía Nacional. (Sputnik)