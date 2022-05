¿Ama a Trump, a Biden?

Seguramente usted va con Trump o con Biden o contra uno de ellos o contra los dos, como muchísima gente, si no toda la de Costa Rica. Está legal! Lo que para mí no está tan “legal” es que se llega a esos amores u odios sin conocer la historia de EUA, la creación y formación de sus partidos, los amores y los odios que prevalecen en la sociedad estadounidense, etc. Es a tontas y a locas por algo que vieron en la tele o que se comenta en redes o por alguna película que vieron o por lo que sea, pero ciertamente en ignorancia de un montón de cosas que en realidad toma muchos años llegar a conocer, comprender y ojalá vivir.

Entonces, solo para que tengan algunos datos que quizás no tengan ahora, esto no es un artículo de opinión sino una especie de guía elemental primaria de datos sueltos útiles para formarse un criterio. Y, claro puedo estar no del todo acertado en algunos detalles, pero ahí está la Internet para que profundicen un poquito.

Lo primero que siempre he tenido para mí como una convicción es que la revolución mundial más “comunista” de la historia fue la Revolución Estadounidense (“the American Revolution”) (1765-1791) porque no fue hecha ni planificada por aristócratas en rebelión contra sus “compas” y familiares reyes y emperadores del mismo linaje, sino por los súbditos, los colonos agricultores, los esclavos y los indígenas de las colonias contra el Imperio Británico (con ayuda de Francia y España) resultando en lo que se registra como la “primera democracia liberal constitucional moderna”.

Los más conservadores, ultranacionalistas, ricos y poderosos “de derecha” crearon el Partido Republicano. Los otros “de izquierda” crearon el Partido Demócrata. Ahora esto de “de derecha” y “de izquierda” es solo para mejor comprender y solo funciona dentro de EUA y entre los estadounidenses. Porque para el resto del mundo, para nosotros, para Rusia, Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc., todos los partidos y personas estadounidenses son no solo de “derecha” sino de “ultraderecha” e “imperialistas”. Pero, bueno, simplificando: más ultranacionalistas, ricos, poderosos, conservadores los republicanos y más liberales, comunes, menos ricos los demócratas.

En EUA existe el Partido Comunista de Estados Unidos de América (CPUSA), fundado tras la Revolución Rusa en 1919 y que recibió mucho financiamiento y apoyo de la extinta Unión Soviética. Ahora existe y en 2021 anunció que pretendía volver a la contienda electoral con su representante Steven Estrada, veterano del Ejército de EUA.

En EUA existe el derecho a la autodefensa. La afición que mucha de la población estadounidense tiene a la autodefensa personal y a las armas de fuego (pistolas y rifles) es algo histórico que data de los tiempos de la “conquista del Oeste”. Tiene su explicación y la explicación no es que los estadounidenses sean todos asesinos e imperialistas.

La Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association -NRA) es la que no quiere unos controles más estrictos en cuanto a la compra y al uso de armas para tener en la casa y para defensa personal. La NRA simpatiza masivamente con el ultranacionalista Partido Republicano y combate al liberal Partido Demócrata. A su vez, el Partido Republicano apoya masivamente a la NRA sobre todo en el Congreso y considera buenas las tramitaciones (que se llaman en inglés ”lobbying”) que hacen sus agentes en los corrillos del Congreso con los legisladores republicanos para que no se impongan restricciones a la compra y al uso de armas de defensa personal y deportivas.

Trump es republicano y apoya a la NRA y es enemigo de un mayor control. Biden es demócrata, es crítico de la NRA y aboga por un mayor control y examen de quienes deseen comprar un arma.

“Yankee”, significa en su origen habitante de Nueva Inglaterra y del Noreste de EUA. Políticamente allí significaba “partidario de la Unión” o sea lo que en la Guerra Civil de EUA era el “Norte” antiesclavista comandado por Lincoln y enemigo de la Confederación esclavista comandada por Lee o sea del “Sur”. En la cultura estadounidense, entonces, “yankee” significa ser del Noreste o simpatizante de los colonos del Norte y antiesclavista enemigo de la Confederación esclavista, por lo cual es todo lo contrario de lo que creen los que usan ese nombre despectivamente en el extranjero. Técnicamente las izquierdas del mundo deberían ser “compas” de los “yankees” por todas las razones.

Genéricamente la fe cristiana más difundida y popular en EUA es el protestantismo derivado de la Reforma de Lutero y Calvino que está dividido en diversas denominaciones (bautista, luterana, presbiteriana, metodista, etc.). Cuando se habla de la religión, las iglesias, catedrales, los líderes religiosos, los sermones, el ritual, son los protestantes, como lo “normal” en EUA. Cuando se trata de la fe católica se especifica y aclara. “Normal” es protestante; minoritario y “foráneo” es católico. En Costa Rica es exactamente al revés. Es necesario entender esto para saberse de qué lado estamos hablando por ejemplo cuando se ven noticias. Los Kennedy eran vistos con reservas por ser católicos igual que ahora Biden. Trump es presbiteriano confirmado en 1959.

Finalmente, “American” significa “estadounidense” en inglés y “America” significa “Estados Unidos de América”. En todo título, documento, conversación en que se use “American” o “America” se refiere a EUA; nunca al Continente Americano. Para el Continente entero dicen “South, Central and North America” o tal vez entre geógrafos “the American Continent” aunque hay discrepancias en todo el mundo acerca del tema de si America es un continente o son dos o incluso tres; en la realidad privan los criterios geopolíticos basados en poder militar y económico. Ahora sí, a ver el boletín de noticias como verdaderos expertos.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.