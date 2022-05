Casos de covid-19 descienden en Corea del Norte por debajo de 100.000 en último día

Moscú, 28 may (Sputnik).- Los nuevos «casos con fiebre» en Corea del Norte descendieron durante la jornada anterior por debajo de los 100.000 por primera vez en las últimas semanas, según la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés).



Concretamente, se registraron unos 90.000 contagios, con lo que el total de casos detectados desde finales de abril aumentó a 3,36 millones.



Unos 3,16 millones de personas ya se recuperaron de la infección, mientras alrededor de 203.000 casos siguen activos.



De momento, se desconoce qué porcentaje de estos enfermos realmente corresponde al covid-19.



No se informa de muertes en la última jornada, por lo que el número total de decesos se mantiene en 69. Está confirmado que al menos uno de los fallecidos tenía la subvariante BA.2, la llamada ómicron furtiva.



El brote de lo que los medios norcoreanos se empeñan en llamar «fiebre no identificada» ‒y que, según las sospechas, son casos de infección por el virus SARS-CoV-2‒ estalló a finales de abril.



A lo largo del país se mantiene un estricto confinamiento y el Ejército desplegó a sus médicos en todas las farmacias de Pyongyang para garantizar el suministro de medicamentos las 24 horas al día. (Sputnik)